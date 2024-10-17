Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 17.10.2024 (обновлено: 09:14 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/tarlev-1978431131.html
Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ
Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ - РИА Новости, 17.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ
Власти Молдавии, блокируя работу российских СМИ, пытались закрыть рот всем, кто не хвалит их, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T04:38
2024-10-17T09:14
в мире
молдавия
россия
выборы
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_8630d72b7e12040b6f09f5224e09cc55.jpg
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Власти Молдавии, блокируя работу российских СМИ, пытались закрыть рот всем, кто не хвалит их, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих 20 октября выборах. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. "Я категорически против ограничения работы любого источника информации, СМИ. Нам говорят, что мы строим демократическую Молдавию, но нигде в мире демократических стран не было случаев, чтобы, особенно в предвыборный год, отнимали лицензии или закрывали какие-то телевизионные каналы, радио или информационные порталы. А у нас уже закрыто более 60. Более того, в самый разгар предвыборной кампании еще закрыли несколько порталов. Это нарушение прав человека. Отмечу, что пытались закрыть рот не только российским, но и всем тем информационным порталам, где не хвалят власть", — сказал Тарлев. Он обратил внимание на то, что в этой ситуации международное сообщество молчит. "Какие они партнеры по развитию, если они когда нужно, молчат, а когда не нужно — пищат? Я за то, чтобы не было вмешательства во внутренние дела нашего государства", —отметил политик. Тарлев дал стопроцентную гарантию того, что если станет президентом, никаких ограничений средств массовой информации не будет."Это отдельная, четвертая сила, она должна быть хорошо образованная, профессиональная, и она должна быть открыта для всех, но не заниматься выполнением политических заказов", — считает он. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html
https://ria.ru/20241017/tarlev-1978428737.html
https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_21:0:1212:893_1920x0_80_0_0_bb18376a3d9aa9b761141ccd57d2b346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, выборы, санкции
В мире, Молдавия, Россия, Выборы, Санкции
Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии хотят закрыть рот всем, кто их не хвалит

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Власти Молдавии, блокируя работу российских СМИ, пытались закрыть рот всем, кто не хвалит их, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих 20 октября выборах.
В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ
16 сентября, 18:40
"Я категорически против ограничения работы любого источника информации, СМИ. Нам говорят, что мы строим демократическую Молдавию, но нигде в мире демократических стран не было случаев, чтобы, особенно в предвыборный год, отнимали лицензии или закрывали какие-то телевизионные каналы, радио или информационные порталы. А у нас уже закрыто более 60. Более того, в самый разгар предвыборной кампании еще закрыли несколько порталов. Это нарушение прав человека. Отмечу, что пытались закрыть рот не только российским, но и всем тем информационным порталам, где не хвалят власть", — сказал Тарлев.
Он обратил внимание на то, что в этой ситуации международное сообщество молчит.
"Какие они партнеры по развитию, если они когда нужно, молчат, а когда не нужно — пищат? Я за то, чтобы не было вмешательства во внутренние дела нашего государства", —отметил политик.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Власти Молдавии завели страну в капкан, заявил кандидат в президенты
Вчера, 03:41
Тарлев дал стопроцентную гарантию того, что если станет президентом, никаких ограничений средств массовой информации не будет.
"Это отдельная, четвертая сила, она должна быть хорошо образованная, профессиональная, и она должна быть открыта для всех, но не заниматься выполнением политических заказов", — считает он.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе.
В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике
16 октября, 16:41
 
В миреМолдавияРоссияВыборыСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала