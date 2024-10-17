https://ria.ru/20241017/tarlev-1978431131.html

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ - РИА Новости, 17.10.2024

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ

Власти Молдавии, блокируя работу российских СМИ, пытались закрыть рот всем, кто не хвалит их, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:38

2024-10-17T04:38

2024-10-17T09:14

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Власти Молдавии, блокируя работу российских СМИ, пытались закрыть рот всем, кто не хвалит их, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих 20 октября выборах. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. "Я категорически против ограничения работы любого источника информации, СМИ. Нам говорят, что мы строим демократическую Молдавию, но нигде в мире демократических стран не было случаев, чтобы, особенно в предвыборный год, отнимали лицензии или закрывали какие-то телевизионные каналы, радио или информационные порталы. А у нас уже закрыто более 60. Более того, в самый разгар предвыборной кампании еще закрыли несколько порталов. Это нарушение прав человека. Отмечу, что пытались закрыть рот не только российским, но и всем тем информационным порталам, где не хвалят власть", — сказал Тарлев. Он обратил внимание на то, что в этой ситуации международное сообщество молчит. "Какие они партнеры по развитию, если они когда нужно, молчат, а когда не нужно — пищат? Я за то, чтобы не было вмешательства во внутренние дела нашего государства", —отметил политик. Тарлев дал стопроцентную гарантию того, что если станет президентом, никаких ограничений средств массовой информации не будет."Это отдельная, четвертая сила, она должна быть хорошо образованная, профессиональная, и она должна быть открыта для всех, но не заниматься выполнением политических заказов", — считает он. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html

https://ria.ru/20241017/tarlev-1978428737.html

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