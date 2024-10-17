Власти Молдавии завели страну в капкан, заявил кандидат в президенты
Кандидат Тарлев: отсутствие сотрудничества с ЕАЭС вредит экономике Молдавии
© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Власти Молдавии завели страну в капкан, отказавшись от сотрудничества с ЕАЭС, это наносит ущерб экономике, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
"К сожалению, политики завели Молдавию в капкан, неэффективное сотрудничество с такими международными структурами, как Евразийский экономический союз и ряд других международных организаций (в последнее время растет и развивается БРИКС), наносит огромный ущерб экономике страны, бизнесу", — сказал Тарлев.
По его мнению, Молдавия должна быть открытой, она не должна работать против кого-то, но должна созидать. И основе основ должны быть не политические симпатии или декларации, но национальные интересы.
"Я считаю, что Молдавия потеряла очень много в этом плане. Думаю, что в Молдавии некоторые так называемые политики начали путать экономику с политикой, причем деструктивной политикой. В нормальном демократическом государстве экономика должна идти на несколько шагов впереди политики, а в худшем случае, если они даже идут вместе, они не должны мешать друг другу", — пояснил политик.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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