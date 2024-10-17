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В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами" - РИА Новости, 17.10.2024
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15:58 17.10.2024 (обновлено: 16:00 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/tanki-1978540471.html
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами" - РИА Новости, 17.10.2024
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"
ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:58
2024-10-17T16:00
специальная военная операция на украине
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ростех
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую бронетехника поставляется уже с такой защитой, сообщили в "Ростехе". Издание Business Insider, на которое ссылаются в госкорпорации, ранее рассказало, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов. "Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником. Работу по анализу боевого применения техники мы ведем постоянно. Исходя из этого наши инженеры делают машины еще более защищенными, сильными, точными, быстрыми и опасными для врага", - говорится в сообщении "Ростеха". В госкорпорации подчеркнули, что отечественные производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау - так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от огня переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, а также сохранили сотни жизни российских бойцов, отметили в "Ростехе".
https://ria.ru/20240908/tank-1971415432.html
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вооруженные силы украины, ростех, нато, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ростех, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"

"Ростех": пытаясь оснастить танки "мангалами", ВСУ кустарно перенимают опыт РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский танк в зоне спецоперации
Российский танк в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский танк в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую бронетехника поставляется уже с такой защитой, сообщили в "Ростехе".
Издание Business Insider, на которое ссылаются в госкорпорации, ранее рассказало, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов.
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"Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником. Работу по анализу боевого применения техники мы ведем постоянно. Исходя из этого наши инженеры делают машины еще более защищенными, сильными, точными, быстрыми и опасными для врага", - говорится в сообщении "Ростеха".
В госкорпорации подчеркнули, что отечественные производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау - так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от огня переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, а также сохранили сотни жизни российских бойцов, отметили в "Ростехе".
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