https://ria.ru/20241017/tanki-1978540471.html

В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"

В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами" - РИА Новости, 17.10.2024

В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"

ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:58

2024-10-17T15:58

2024-10-17T16:00

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую бронетехника поставляется уже с такой защитой, сообщили в "Ростехе". Издание Business Insider, на которое ссылаются в госкорпорации, ранее рассказало, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов. "Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником. Работу по анализу боевого применения техники мы ведем постоянно. Исходя из этого наши инженеры делают машины еще более защищенными, сильными, точными, быстрыми и опасными для врага", - говорится в сообщении "Ростеха". В госкорпорации подчеркнули, что отечественные производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау - так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от огня переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, а также сохранили сотни жизни российских бойцов, отметили в "Ростехе".

https://ria.ru/20240908/tank-1971415432.html

https://ria.ru/20240829/tanki-1969122809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, ростех, нато, безопасность, вооруженные силы рф, украина