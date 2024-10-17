https://ria.ru/20241017/tanki-1978540471.html
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами" - РИА Новости, 17.10.2024
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"
ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:58
2024-10-17T15:58
2024-10-17T16:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ростех
нато
безопасность
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972458734_0:0:3502:1971_1920x0_80_0_0_b89c14b77f05bda67514f167ff79c076.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую бронетехника поставляется уже с такой защитой, сообщили в "Ростехе". Издание Business Insider, на которое ссылаются в госкорпорации, ранее рассказало, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов. "Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником. Работу по анализу боевого применения техники мы ведем постоянно. Исходя из этого наши инженеры делают машины еще более защищенными, сильными, точными, быстрыми и опасными для врага", - говорится в сообщении "Ростеха". В госкорпорации подчеркнули, что отечественные производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау - так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от огня переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, а также сохранили сотни жизни российских бойцов, отметили в "Ростехе".
https://ria.ru/20240908/tank-1971415432.html
https://ria.ru/20240829/tanki-1969122809.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972458734_590:0:3321:2048_1920x0_80_0_0_ee1aeb6c4996a130bc5597ba7b3c4b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, ростех, нато, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ростех, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"
"Ростех": пытаясь оснастить танки "мангалами", ВСУ кустарно перенимают опыт РФ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую бронетехника поставляется уже с такой защитой, сообщили в "Ростехе
".
Издание Business Insider, на которое ссылаются в госкорпорации, ранее рассказало, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов.
"Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником. Работу по анализу боевого применения техники мы ведем постоянно. Исходя из этого наши инженеры делают машины еще более защищенными, сильными, точными, быстрыми и опасными для врага", - говорится в сообщении "Ростеха".
В госкорпорации подчеркнули, что отечественные производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау - так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от огня переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, а также сохранили сотни жизни российских бойцов, отметили в "Ростехе".