https://ria.ru/20241017/svr-1978491519.html

СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"

СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки" - РИА Новости, 17.10.2024

СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"

Служба внешней разведки рассекретила уникальные архивные документы, относящихся к деятельности "Кембриджской пятерки" — группы британских агентов советской... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:20

2024-10-17T13:20

2024-10-17T14:57

ссср

россия

москва

ким филби

владимир путин

кембриджская пятерка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба внешней разведки рассекретила уникальные архивные документы, относящихся к деятельности "Кембриджской пятерки" — группы британских агентов советской разведки, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности СССР и в дело сохранение мира. Документы опубликованы в художественно-документальном сборнике "Ким Филби и "Кембриджская пятерка". Главные документы и свидетельства". Издание носит энциклопедический характер и освещает основные этапы деятельности группы. Выход книги приурочили к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сборник, автором которого стал военный историк и архивист Андрей Лаврентьев, представили в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В книгу вошли, в частности, документы с добытой "Кембриджской пятеркой" информацией о планах Гитлера по нападению на СССР, битвах под Москвой и на Курской дуге, перспективах открытия Второго фронта, сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, замыслах милитаристской Японии, о роли Лондона и Вашингтона в создании НАТО и об использовании ими украинских боевиков-националистов против Советского Союза. Впервые представлены оригиналы десятков материалов радиоперехвата, добытых из знаменитого Блетчли-парка — комплекса зданий британской криптографической службы времен Второй мировой войны. Кроме того, широко используются документы из личного архива Кима Филби и воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов отечественной внешней разведки. Отдельная глава полностью посвящена малоизвестному периоду жизни и работы Филби в СССР. Память о "Кембриджской пятерке" увековечена в разных проектах. Бронзовые барельефы членов группы в числе других размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию службы, возлагал цветы президент Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240506/plan-1944222042.html

https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html

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ссср, россия, москва, ким филби, владимир путин, кембриджская пятерка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато