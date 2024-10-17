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СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки" - РИА Новости, 17.10.2024
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13:20 17.10.2024 (обновлено: 14:57 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/svr-1978491519.html
СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"
СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки" - РИА Новости, 17.10.2024
СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"
Служба внешней разведки рассекретила уникальные архивные документы, относящихся к деятельности "Кембриджской пятерки" — группы британских агентов советской... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:20
2024-10-17T14:57
ссср
россия
москва
ким филби
владимир путин
кембриджская пятерка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба внешней разведки рассекретила уникальные архивные документы, относящихся к деятельности "Кембриджской пятерки" — группы британских агентов советской разведки, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности СССР и в дело сохранение мира. Документы опубликованы в художественно-документальном сборнике "Ким Филби и "Кембриджская пятерка". Главные документы и свидетельства". Издание носит энциклопедический характер и освещает основные этапы деятельности группы. Выход книги приурочили к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сборник, автором которого стал военный историк и архивист Андрей Лаврентьев, представили в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В книгу вошли, в частности, документы с добытой "Кембриджской пятеркой" информацией о планах Гитлера по нападению на СССР, битвах под Москвой и на Курской дуге, перспективах открытия Второго фронта, сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, замыслах милитаристской Японии, о роли Лондона и Вашингтона в создании НАТО и об использовании ими украинских боевиков-националистов против Советского Союза. Впервые представлены оригиналы десятков материалов радиоперехвата, добытых из знаменитого Блетчли-парка — комплекса зданий британской криптографической службы времен Второй мировой войны. Кроме того, широко используются документы из личного архива Кима Филби и воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов отечественной внешней разведки. Отдельная глава полностью посвящена малоизвестному периоду жизни и работы Филби в СССР. Память о "Кембриджской пятерке" увековечена в разных проектах. Бронзовые барельефы членов группы в числе других размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию службы, возлагал цветы президент Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.
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ссср, россия, москва, ким филби, владимир путин, кембриджская пятерка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
СССР, Россия, Москва, Ким Филби, Владимир Путин, Кембриджская пятерка, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"

СВР рассекретила документы, относящиеся к деятельности "Кембриджской пятерки"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКим Филби
Ким Филби - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Ким Филби. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба внешней разведки рассекретила уникальные архивные документы, относящихся к деятельности "Кембриджской пятерки" — группы британских агентов советской разведки, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности СССР и в дело сохранение мира.
Документы опубликованы в художественно-документальном сборнике "Ким Филби и "Кембриджская пятерка". Главные документы и свидетельства". Издание носит энциклопедический характер и освещает основные этапы деятельности группы. Выход книги приурочили к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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6 мая, 15:59

"Кембриджская пятерка" — пятеро выпускников Тринити-колледжа в Кембридже, которые 1930-1950-е годы сотрудничали с советской разведкой. В группу входили Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант и Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. В предвоенные и военные годы СССР получил от "Кембриджской пятерки" наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.

Сборник, автором которого стал военный историк и архивист Андрей Лаврентьев, представили в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В книгу вошли, в частности, документы с добытой "Кембриджской пятеркой" информацией о планах Гитлера по нападению на СССР, битвах под Москвой и на Курской дуге, перспективах открытия Второго фронта, сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, замыслах милитаристской Японии, о роли Лондона и Вашингтона в создании НАТО и об использовании ими украинских боевиков-националистов против Советского Союза.
Впервые представлены оригиналы десятков материалов радиоперехвата, добытых из знаменитого Блетчли-парка — комплекса зданий британской криптографической службы времен Второй мировой войны.
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Кроме того, широко используются документы из личного архива Кима Филби и воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов отечественной внешней разведки. Отдельная глава полностью посвящена малоизвестному периоду жизни и работы Филби в СССР.
Память о "Кембриджской пятерке" увековечена в разных проектах. Бронзовые барельефы членов группы в числе других размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию службы, возлагал цветы президент Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.
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