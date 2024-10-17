СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"
СВР рассекретила документы, относящиеся к деятельности "Кембриджской пятерки"
Ким Филби. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба внешней разведки рассекретила уникальные архивные документы, относящихся к деятельности "Кембриджской пятерки" — группы британских агентов советской разведки, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности СССР и в дело сохранение мира.
Документы опубликованы в художественно-документальном сборнике "Ким Филби и "Кембриджская пятерка". Главные документы и свидетельства". Издание носит энциклопедический характер и освещает основные этапы деятельности группы. Выход книги приурочили к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Кембриджская пятерка" — пятеро выпускников Тринити-колледжа в Кембридже, которые 1930-1950-е годы сотрудничали с советской разведкой. В группу входили Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант и Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. В предвоенные и военные годы СССР получил от "Кембриджской пятерки" наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
Сборник, автором которого стал военный историк и архивист Андрей Лаврентьев, представили в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В книгу вошли, в частности, документы с добытой "Кембриджской пятеркой" информацией о планах Гитлера по нападению на СССР, битвах под Москвой и на Курской дуге, перспективах открытия Второго фронта, сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, замыслах милитаристской Японии, о роли Лондона и Вашингтона в создании НАТО и об использовании ими украинских боевиков-националистов против Советского Союза.
Впервые представлены оригиналы десятков материалов радиоперехвата, добытых из знаменитого Блетчли-парка — комплекса зданий британской криптографической службы времен Второй мировой войны.
Кроме того, широко используются документы из личного архива Кима Филби и воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов отечественной внешней разведки. Отдельная глава полностью посвящена малоизвестному периоду жизни и работы Филби в СССР.
Память о "Кембриджской пятерке" увековечена в разных проектах. Бронзовые барельефы членов группы в числе других размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию службы, возлагал цветы президент Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.