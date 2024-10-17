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Штурмовик рассказал о попытках ВСУ ретироваться при штурме Максимильяновки - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/svo-1978602227.html
Штурмовик рассказал о попытках ВСУ ретироваться при штурме Максимильяновки
Штурмовик рассказал о попытках ВСУ ретироваться при штурме Максимильяновки - РИА Новости, 17.10.2024
Штурмовик рассказал о попытках ВСУ ретироваться при штурме Максимильяновки
Украинские войска при штурме ВС РФ Максимильяновки в ДНР пытались ретироваться с позиций, сообщил РИА Новости штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:18
2024-10-17T20:18
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска при штурме ВС РФ Максимильяновки в ДНР пытались ретироваться с позиций, сообщил РИА Новости штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в ДНР. "Противник с самого начала нашего штурма старался ретироваться, мы в ходе боя практически такого ярого сопротивления от них не встретили", - рассказал командир штурмовой группы с позывным "Палата". По словам военнослужащего, в ходе штурма помеху в основном создавала работа FPV-дронов. "Стрелковые бои длились пять-десять минут максимум, противник отходил, отходил, отходил практически до самого конца лесополосы, которую мы зачищали", - добавил он. По словам "Палаты", штурмовому подразделению при освобождении Максимильяновки удалось взять в плен несколько бойцов ВСУ. "Крайние пленные двое, я с ними беседовал, желания (у них - ред.) никакого воевать. Они были мобилизованные, они не контрактники, не по своему желанию пришли, кого-то в городе поймали на остановке, оба молодые были парни и желания воевать у них не было. Поэтому они в первом же бою сдались в плен", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406963.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал о попытках ВСУ ретироваться при штурме Максимильяновки

Штурмовик: ВСУ при штурме Максимильяновки пытались ретироваться с позиций

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска при штурме ВС РФ Максимильяновки в ДНР пытались ретироваться с позиций, сообщил РИА Новости штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в ДНР.
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"Противник с самого начала нашего штурма старался ретироваться, мы в ходе боя практически такого ярого сопротивления от них не встретили", - рассказал командир штурмовой группы с позывным "Палата".
По словам военнослужащего, в ходе штурма помеху в основном создавала работа FPV-дронов.
"Стрелковые бои длились пять-десять минут максимум, противник отходил, отходил, отходил практически до самого конца лесополосы, которую мы зачищали", - добавил он.
По словам "Палаты", штурмовому подразделению при освобождении Максимильяновки удалось взять в плен несколько бойцов ВСУ.
"Крайние пленные двое, я с ними беседовал, желания (у них - ред.) никакого воевать. Они были мобилизованные, они не контрактники, не по своему желанию пришли, кого-то в городе поймали на остановке, оба молодые были парни и желания воевать у них не было. Поэтому они в первом же бою сдались в плен", - отметил собеседник агентства.
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