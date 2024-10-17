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В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ
В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ
Силы ПВО отражают попытку атаки БПЛА по территории Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:59
2024-10-17T13:59
2024-10-17T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Силы ПВО отражают попытку атаки БПЛА по территории Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он. Губернатор призвал соблюдать необходимые меры безопасности.
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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ
Богомаз: силы ПВО отражают попытку атаки БПЛА по территории Брянской области