https://ria.ru/20241017/svo-1978509868.html

В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ

В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024

В Брянской области отразили попытку атаки БПЛА ВСУ

Силы ПВО отражают попытку атаки БПЛА по территории Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:59

2024-10-17T13:59

2024-10-17T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Силы ПВО отражают попытку атаки БПЛА по территории Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он. Губернатор призвал соблюдать необходимые меры безопасности.

https://ria.ru/20241016/svo-1978300245.html

брянская область

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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз