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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Украинские подразделения потеряли до 55 военнослужащих и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:11
2024-10-17T12:11
2024-10-17T12:16
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 55 военнослужащих и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области, Осокоровка и Камышаны Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены полевой склад с боеприпасами и два склада с военно-техническим имуществом.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978479185.html
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 55 военных и склад боеприпасов в зоне ответственности "Днепра"