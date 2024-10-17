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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Украинские подразделения потеряли до 55 военнослужащих и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:11

2024-10-17T12:11

2024-10-17T12:16

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 55 военнослужащих и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области, Осокоровка и Камышаны Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены полевой склад с боеприпасами и два склада с военно-техническим имуществом.

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