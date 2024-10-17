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Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
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12:09 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/svo-1978477817.html
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:09
2024-10-17T12:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 43-й, 67-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял свыше 460 военнослужащих, четыре пикапа, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть полевых складов с боеприпасами.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

МО: группировка "Запад" отразила контратаки ВСУ и уничтожила шесть боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 43-й, 67-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял свыше 460 военнослужащих, четыре пикапа, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть полевых складов с боеприпасами.
Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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