https://ria.ru/20241017/svo-1978477817.html

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:09

2024-10-17T12:09

2024-10-17T12:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 43-й, 67-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял свыше 460 военнослужащих, четыре пикапа, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20241017/bespilotniki-1978462990.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область