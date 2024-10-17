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Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 17.10.2024 (обновлено: 12:15 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/svo-1978477414.html
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 17.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение
Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер производства США и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:08
2024-10-17T12:15
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
сша
франция
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер производства США и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сторожевое, Доброволье, Новоукраинка Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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россия, в мире, вооруженные силы украины, сша, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, США, Франция
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 105 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер производства США и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сторожевое, Доброволье, Новоукраинка Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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