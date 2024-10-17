https://ria.ru/20241017/svo-1978477414.html

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 17.10.2024

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение

Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер производства США и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:08

2024-10-17T12:08

2024-10-17T12:15

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер производства США и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сторожевое, Доброволье, Новоукраинка Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241017/dnr-1978476833.html

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россия, в мире, вооруженные силы украины, сша, франция