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Бойцы "Юга" отразили контратаку ВСУ
Бойцы "Юга" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Бойцы "Юга" отразили контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки отразили атаку, ВСУ потеряли до 965 военнослужащих, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:06
2024-10-17T12:06
2024-10-17T12:14
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки отразили атаку, ВСУ потеряли до 965 военнослужащих, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка ДНР."Отражена контратака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, северск, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Северск, Россия, В мире
Бойцы "Юга" отразили контратаку ВСУ
ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности "Юга"