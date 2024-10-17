https://ria.ru/20241017/sud-1978541253.html
В Тюмени отправили под домашний арест трех сотрудников водоканала
В Тюмени отправили под домашний арест трех сотрудников водоканала - РИА Новости, 17.10.2024
В Тюмени отправили под домашний арест трех сотрудников водоканала
Ленинский районный суд Тюмени по обвинению в подкупе отправил на два месяца под домашний арест трех сотрудников ООО "Тюмень Водоканал", сообщила объединенная... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:04
2024-10-17T16:04
2024-10-17T16:04
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени по обвинению в подкупе отправил на два месяца под домашний арест трех сотрудников ООО "Тюмень Водоканал", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Суд определил меру пресечения сотрудникам ООО "Тюмень Водоканал"… Мужчины обвиняются в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 7 ст. 204 УК РФ). По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 14 декабря 2024 года", - указано в сообщении. По данным следствия, в течение июня 2023 года инженер по надзору за строительством отдела строительного контроля, заместитель начальника ЦЭСиНСВ и начальник участка КАО ЦЭСи ПНС компании "Тюмень Водоканал" получили от представителя подрядчика одной из строительных организаций деньги в особо крупном размере за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения на строящемся объекте и подписание акта технического освидетельствования данных сетей. Постановления суда не вступили в законную силу.
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тюмень, тюменская область, россия, общество
Тюмень, Тюменская область, Россия, Общество
В Тюмени отправили под домашний арест трех сотрудников водоканала
Суд в Тюмени отправил трех сотрудников водоканала под домашний арест на 2 месяца