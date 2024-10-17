https://ria.ru/20241017/sud-1978512535.html

КС решил пересмотреть дело об отпускных для работницы воинской части

КС решил пересмотреть дело об отпускных для работницы воинской части - РИА Новости, 17.10.2024

КС решил пересмотреть дело об отпускных для работницы воинской части

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело работницы воинской части из Мурманской области, которой не удалось отсудить недополученные отпускные, РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:35

2024-10-17T14:35

2024-10-17T14:35

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мурманская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело работницы воинской части из Мурманской области, которой не удалось отсудить недополученные отпускные, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности статьи 349 и части второй статьи 392 Трудового кодекса РФ, а также пунктов 2, 4 и 10 положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы рассмотрено в связи с жалобой Ольги Мицкевич. Как информирует пресс-служба КС России, Мицкевич с 2018 года работает документоведом в воинской части в Мурманской области. Ее зарплата включает ряд надбавок и выплат, в том числе и премию, предусмотренную приказом министра обороны. "Полагая, что премия должна учитываться при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска, заявительница обратилась в суд. Суды сочли, что премия не является обязательной выплатой, предусмотренной для данной категории работников, и оставили требования о взыскании недополученных отпускных без удовлетворения", – приводится в релизе причина обращения в Конституционный суд России. Как указал КС, правовое регулирование не относит дополнительное материальное стимулирование (премию), предусмотренное приказом министра обороны, к регулярным выплатам. Это поощрение выплачивается за счет экономии бюджетных средств, выделенных на оплату труда работников, и единственным отличием таких выплат от премий, учитываемых при формировании фонда оплаты труда, является наличие соответствующих бюджетных средств. По оценке КС России, в судебной практике к выплатам, которые учитываются при расчете среднего заработка, относятся те, которые формально включены в систему оплаты труда соответствующими нормативными актами. Из-за этого премия, выплачиваемая за счет экономии бюджетных средств, не признается гарантированной выплатой обязательного характера и не учитывается для оплаты ежегодного отпуска. "Регулярные премии как составная часть зарплаты работника не должны исключаться из расчета его среднего заработка лишь на том основании, что они формально не предусмотрены системой оплаты труда. Иначе оплата ежегодного отпуска не соответствовала бы обычной зарплате работника, что препятствовало бы полноценной реализации им конституционного права на отдых", – приводится в релизе КС его позиция. КС России признал оспариваемые нормы положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы не противоречащими Основному закону страны. "Они... не предполагают возможности исчисления среднего дневного заработка для оплаты ежегодных отпусков, предоставляемых работникам воинских частей и иных организаций Вооруженных сил Российской Федерации, без учета регулярно выплачиваемых им в составе заработной платы сумм дополнительного материального стимулирования (премий), за исключением случаев, когда такие выплаты производятся работнику в том числе за период пребывания его в ежегодном отпуске сверх выплаченного ему за время этого отпуска среднего заработка, рассчитанного без их учета", – отмечается в постановлении Конституционного суда. Согласно постановлению, дело заявительницы подлежит пересмотру.

https://ria.ru/20200620/1573230772.html

https://ria.ru/20241015/ks-1978154486.html

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россия, мурманская область, общество