https://ria.ru/20241017/sud--1978601833.html
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате - РИА Новости, 17.10.2024
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате
Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего председателя правления "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:15
2024-10-17T20:15
2024-10-17T20:24
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего председателя правления "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 17 октября 2024 года удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ромаева Дмитрия Закериевича", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что он обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).Дмитрий Ромаев с 2013 по 2015 годы руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017 года входил в совет директоров "Открытие холдинга" .
https://ria.ru/20241015/vzyatki-1978205899.html
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москва, общество, россия, "фк открытие", открытие холдинг
Москва, Общество, Россия, "ФК Открытие", Открытие Холдинг
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" по делу о растрате
Бывшего топ-менеджера "ФК Открытие" Ромаева заочно арестовали по делу о растрате