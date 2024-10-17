https://ria.ru/20241017/ssha-1978521282.html

Рябков назвал условие диалога по стратстабильности с США

Рябков назвал условие диалога по стратстабильности с США - РИА Новости, 17.10.2024

Рябков назвал условие диалога по стратстабильности с США

Любые перспективы диалога по стратегической стабильности с США возможны только после изменения антироссийской линии Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:46

2024-10-17T14:46

2024-10-17T15:56

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сша

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Любые перспективы диалога по стратегической стабильности с США возможны только после изменения антироссийской линии Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любые перспективы диалога по стратегической стабильности и вопросам, связанным с тем, что может быть после ожидаемого в 2026 году истечения срока действия ДСНВ, любые рассуждения даже, абстрактные, на эту тему, возможны только после того, как мы увидим реальное изменение к лучшему в американской линии, в американских действиях. Когда мы увидим, что начинается практический отказ от пронизывающей всю американскую внешнюю политику на сегодня антироссийской одержимости", - сказал он журналистам."Сама по себе формулировка американской позиции не новая, но неприемлемость этой линии для нас связана с тем, что "без предварительных условий" означает в американском подходе абстрагируясь от всего того, что происходит в мире, в том числе в российско-американских отношениях, в связи с СВО и так далее", - указал дипломат.Страна, которая собирается добиться нанесения России стратегического поражения, параллельно хочет в сфере стратегических же вооружений вести переговоры, отметил он."Одно с другим не монтируется, не вяжется, одно другое отрицает", - добавил Рябков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.

https://ria.ru/20240607/peregovory-1951560485.html

https://ria.ru/20241010/rossija-1977348432.html

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вашингтон (штат), сша, сергей рябков, россия, джо байден