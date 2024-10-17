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В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс - РИА Новости, 17.10.2024
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12:04 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ssha-1978476587.html
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс - РИА Новости, 17.10.2024
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс
Среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются, заявил в четверг журналистам РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:04
2024-10-17T12:04
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Среди союзников НАТО продолжается обсуждение вопроса о приглашении (Украины – ред.). В данный момент нет консенсуса по поводу предложения Украине членства в НАТО. Но, как вы знаете, на саммите НАТО, который состоялся пару месяцев назад, в середине июля, все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству", - сказал высокопоставленный американский чиновник. По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, какие тактики необходимо использовать для стимулирования продвижения Украины на пути в НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс

Белый дом: в НАТО нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Среди союзников НАТО продолжается обсуждение вопроса о приглашении (Украины – ред.). В данный момент нет консенсуса по поводу предложения Украине членства в НАТО. Но, как вы знаете, на саммите НАТО, который состоялся пару месяцев назад, в середине июля, все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству", - сказал высокопоставленный американский чиновник.
По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, какие тактики необходимо использовать для стимулирования продвижения Украины на пути в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
9 июля, 06:27
 
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