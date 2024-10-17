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В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс - РИА Новости, 17.10.2024
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс
Среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются, заявил в четверг журналистам РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:04
2024-10-17T12:04
2024-10-17T12:04
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Среди союзников НАТО продолжается обсуждение вопроса о приглашении (Украины – ред.). В данный момент нет консенсуса по поводу предложения Украине членства в НАТО. Но, как вы знаете, на саммите НАТО, который состоялся пару месяцев назад, в середине июля, все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству", - сказал высокопоставленный американский чиновник. По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, какие тактики необходимо использовать для стимулирования продвижения Украины на пути в НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО
В США рассказали, что думают в НАТО о принятии Украины в альянс
Белый дом: в НАТО нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Среди союзников НАТО продолжается обсуждение вопроса о приглашении (Украины – ред.). В данный момент нет консенсуса по поводу предложения Украине членства в НАТО. Но, как вы знаете, на саммите НАТО, который состоялся пару месяцев назад, в середине июля, все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству", - сказал высокопоставленный американский чиновник.
По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, какие тактики необходимо использовать для стимулирования продвижения Украины на пути в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин
ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева
в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.