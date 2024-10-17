https://ria.ru/20241017/ssha-1978452461.html

В США предложили вновь выдвинуть Байдена на пост президента

В США предложили вновь выдвинуть Байдена на пост президента - РИА Новости, 17.10.2024

В США предложили вновь выдвинуть Байдена на пост президента

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс предложил Демократической партии вновь выдвинуть на пост президента... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:52

2024-10-17T09:52

2024-10-17T09:52

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джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс предложил Демократической партии вновь выдвинуть на пост президента действующего главу государства Джо Байдена вместо вице-президента Камалы Харрис после ее интервью телеканалу Fox News. Ранее в штабе соперника Харрис от республиканцев Дональда Трампа заявили, что ее интервью телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она злилась и не смогла прямо ответить ни на один из вопросов. "Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать о замене Камалы Харрис на Джо Байдена", - написал Вэнс на своей странице в соцсети X. Ранее журналист телеканала Fox News Бретт Байер, беседовавший с Харрис, рассказал о нескольких сотрудниках ее предвыборного штаба, которые за кадром активно делали ему знаки, чтобы остановить интервью, что он и сделал, несмотря на то, что у него еще оставались вопросы. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.

https://ria.ru/20241016/bajden-1978356421.html

https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html

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в мире, сша, огайо, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024