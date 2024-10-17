https://ria.ru/20241017/sportkompleks-1978594137.html

Многофункциональный спорткомплекс "Энергия" презентовали в Пермском крае

Многофункциональный спорткомплекс "Энергия" презентовали в Пермском крае - РИА Новости, 17.10.2024

Многофункциональный спорткомплекс "Энергия" презентовали в Пермском крае

Презентация многофункционального спорткомплекса "Энергия" в Пермском крае стоимостью два миллиарда рублей и площадью почти 17 тысяч квадратных метров прошла в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:18

2024-10-17T19:18

2024-10-17T23:21

пермский край

спорт

россия

дмитрий махонин

владимир путин

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Презентация многофункционального спорткомплекса "Энергия" в Пермском крае стоимостью два миллиарда рублей и площадью почти 17 тысяч квадратных метров прошла в рамках Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе мероприятия президенту России Владимиру Путину по видеосвязи презентовали новые объекты спорта, введенные в эксплуатацию в 2024 году при федеральной поддержке, еще в пяти регионах страны. В презентации спортивного комплекса "Энергия" принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также тренер по греко-римской борьбе Антон Карелин, тренер по боксу Владимир Кулибякин, тренер по волейболу Антон Дубровин и директор Академии игровых видов спорта Пермского края Иван Белкин. Губернатор Махонин отметил, что "Энергия" — это самое масштабное спортивное учреждение, возведенное в регионе за последние годы. Он строился в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография" и вошел в перечень приоритетных проектов программы "Пермь-300". Спорткомплекс является уникальным для Пермского края — как по размеру, так и по оснащению. Махонин подчеркнул, что перед краевыми властями стояла задача создать пространство, которое одновременно обеспечивает тренировки и соревнования по разным видам спорта, среди которых — волейбол, гандбол, мини-футбол, плавание, водное поло, спортивная гимнастика, триатлон, спортивная борьба, бокс. "„Энергия“ дала новую жизнь таким видам спорта в Прикамье, как триатлон и водное поло. Их полноценные тренировочные отделения впервые были построены здесь. Кроме того, комплекс стал новым "домом" для прикамских спортсменов. Отмечу, что "Энергия" также стала местом, где могут заниматься спортом все любители здорового образа жизни. В настоящее время спорткомплекс на постоянной основе посещают более одной тысячи человек: более 450 детей занимаются в спортивных секциях, более 500 взрослых и детей систематически занимаются плаванием", — привели в пресс-службе слова губернатора. Там напомнили, в четырехэтажном здании комплекса "Энергия" разместились два универсальных спортивных зала — среди них первый в Прикамье зал для гандбола. Одним из значимых решений по наполнению пространства спорткомплекса стало появление первого за последние годы специализированного зала для занятий гимнастикой, модульное оборудование для которого предоставила Всероссийская федерация спортивной гимнастики. Кроме этого, здесь обустроены бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес-залы, игровые залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны, заключили в пресс-службе.

https://rsport.ria.ru/20241017/putin--1978580005.html

https://ria.ru/20240927/prikame-1975158738.html

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пермский край, спорт, россия, дмитрий махонин, владимир путин