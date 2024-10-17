Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 17.10.2024 (обновлено: 22:07 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978590973.html
Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР
Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР
Южная группировка российских войск освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:01
2024-10-17T22:07
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
джо байден
виктор орбан
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Южная группировка российских войск освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, рассказали в Минобороны.Эта же группировка, а также другие, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям украинских бригад, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и отразили 16 контратак. ВСУ при этом потеряли до 2160 военнослужащих.Кроме того:В Курской области подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразив шесть контратак.Авиация и артиллерия же ударили по скоплениям живой силы и техники 11 украинских бригад в приграничных районах этого региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.За минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 250 человек, пять танков, две БМП, в том числе одну CV-90, восемь бронемашин, а также четыре орудия, пусковую установку РСЗО, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 23 850 военнослужащих.Нет консенсусаКак пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Туда добавили обучение кадетов без опыта полетов, это замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил на спецбрифинге, посвященном визиту президента США Джо Байдена в Германию, что в Вашингтоне чувствуют срочность необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя и стремятся их увеличить в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне.Кроме того, по словам чиновника, среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс. Он отметил, что выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов России связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается.Представитель американской администрации рассказал об активных дискуссиях с Украиной по "плану победы", изложенного ранее Владимиром Зеленским. В то же время во время визита Байдена в Германию США не готовы объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита ЕС в Бюсселе заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского нет ничего нового, он содержит только те пункты, что ранее не стали выполнять Евросоюз и НАТО.Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, пообещал, что на этом же саммите призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. По словам Орбана, от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum выразил мнение, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет. Он напомнил, что Россия в военном отношении непобедима и выразил поддержку "реалистичным планам всех государств, включая Китай и Бразилию".Как сообщило издание Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса, небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя. По информации издания, такая команда может работать только внутри посольства США.Не смогВладимир Зеленский перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе не смог ответить на вопрос о том, что Украине придется делать в рамках его "плана победы". Он заявил, что Киев уже делает "самую тяжелую работу" и "защищает свободу Европы".Выступая на заседании, он предложил после завершения конфликта заменить часть контингента США в Европе солдатами ВСУ, чтобы Штаты делали "больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе".Кроме того, он начал просить у Запада передачу замороженных активов России, в том числе для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, джо байден, виктор орбан, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США
Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР

МО: подразделения "Южной" группировки ВС РФ освободили Максимильяновку в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Южная группировка российских войск освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, рассказали в Минобороны.
Эта же группировка, а также другие, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям украинских бригад, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и отразили 16 контратак. ВСУ при этом потеряли до 2160 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того:
  • Противник лишился двух бронетранспортеров М113, гаубиц М198 и М777, самоходной артиллерийской установки Caesar, двух гаубиц "Мста-Б", пушки "Гиацинт-Б", орудия L-119 и M119, а также одного орудия Д-10 и семи Д-30;
  • Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", 11 складов с боеприпасами, склад беспилотников и два склада с военно-техническим имуществом;
  • Авиация, расчеты ударных беспилотников и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины;
  • Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.
В Курской области подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразив шесть контратак.
Авиация и артиллерия же ударили по скоплениям живой силы и техники 11 украинских бригад в приграничных районах этого региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 250 человек, пять танков, две БМП, в том числе одну CV-90, восемь бронемашин, а также четыре орудия, пусковую установку РСЗО, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 23 850 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00

Нет консенсуса

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Туда добавили обучение кадетов без опыта полетов, это замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил на спецбрифинге, посвященном визиту президента США Джо Байдена в Германию, что в Вашингтоне чувствуют срочность необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя и стремятся их увеличить в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне.
Кроме того, по словам чиновника, среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс. Он отметил, что выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов России связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается.
Представитель американской администрации рассказал об активных дискуссиях с Украиной по "плану победы", изложенного ранее Владимиром Зеленским. В то же время во время визита Байдена в Германию США не готовы объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита ЕС в Бюсселе заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского нет ничего нового, он содержит только те пункты, что ранее не стали выполнять Евросоюз и НАТО.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, пообещал, что на этом же саммите призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. По словам Орбана, от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum выразил мнение, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет. Он напомнил, что Россия в военном отношении непобедима и выразил поддержку "реалистичным планам всех государств, включая Китай и Бразилию".
Как сообщило издание Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса, небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя. По информации издания, такая команда может работать только внутри посольства США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Зеленскому пришло время платить по счетам
29 сентября, 08:00

Не смог

Владимир Зеленский перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе не смог ответить на вопрос о том, что Украине придется делать в рамках его "плана победы". Он заявил, что Киев уже делает "самую тяжелую работу" и "защищает свободу Европы".
Выступая на заседании, он предложил после завершения конфликта заменить часть контингента США в Европе солдатами ВСУ, чтобы Штаты делали "больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе".
Кроме того, он начал просить у Запада передачу замороженных активов России, в том числе для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
16 октября, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДжо БайденВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала