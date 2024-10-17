https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978590973.html

Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР

Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024

Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР

Южная группировка российских войск освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:01

2024-10-17T19:01

2024-10-17T22:07

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

джо байден

виктор орбан

евросоюз

нато

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Южная группировка российских войск освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, рассказали в Минобороны.Эта же группировка, а также другие, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям украинских бригад, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и отразили 16 контратак. ВСУ при этом потеряли до 2160 военнослужащих.Кроме того:В Курской области подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразив шесть контратак.Авиация и артиллерия же ударили по скоплениям живой силы и техники 11 украинских бригад в приграничных районах этого региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.За минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 250 человек, пять танков, две БМП, в том числе одну CV-90, восемь бронемашин, а также четыре орудия, пусковую установку РСЗО, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 23 850 военнослужащих.Нет консенсусаКак пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Туда добавили обучение кадетов без опыта полетов, это замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил на спецбрифинге, посвященном визиту президента США Джо Байдена в Германию, что в Вашингтоне чувствуют срочность необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя и стремятся их увеличить в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне.Кроме того, по словам чиновника, среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс. Он отметил, что выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов России связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается.Представитель американской администрации рассказал об активных дискуссиях с Украиной по "плану победы", изложенного ранее Владимиром Зеленским. В то же время во время визита Байдена в Германию США не готовы объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита ЕС в Бюсселе заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского нет ничего нового, он содержит только те пункты, что ранее не стали выполнять Евросоюз и НАТО.Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, пообещал, что на этом же саммите призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. По словам Орбана, от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum выразил мнение, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет. Он напомнил, что Россия в военном отношении непобедима и выразил поддержку "реалистичным планам всех государств, включая Китай и Бразилию".Как сообщило издание Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса, небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя. По информации издания, такая команда может работать только внутри посольства США.Не смогВладимир Зеленский перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе не смог ответить на вопрос о том, что Украине придется делать в рамках его "плана победы". Он заявил, что Киев уже делает "самую тяжелую работу" и "защищает свободу Европы".Выступая на заседании, он предложил после завершения конфликта заменить часть контингента США в Европе солдатами ВСУ, чтобы Штаты делали "больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе".Кроме того, он начал просить у Запада передачу замороженных активов России, в том числе для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, джо байден, виктор орбан, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, украина, россия, сша