Спецоперация, 17 октября: ВС России освободили Максимильяновку в ДНР
МО: подразделения "Южной" группировки ВС РФ освободили Максимильяновку в ДНР
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Южная группировка российских войск освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР, рассказали в Минобороны.
Эта же группировка, а также другие, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям украинских бригад, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и отразили 16 контратак. ВСУ при этом потеряли до 2160 военнослужащих.
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Кроме того:
- Противник лишился двух бронетранспортеров М113, гаубиц М198 и М777, самоходной артиллерийской установки Caesar, двух гаубиц "Мста-Б", пушки "Гиацинт-Б", орудия L-119 и M119, а также одного орудия Д-10 и семи Д-30;
- Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", 11 складов с боеприпасами, склад беспилотников и два склада с военно-техническим имуществом;
- Авиация, расчеты ударных беспилотников и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины;
- Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.
В Курской области подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, отразив шесть контратак.
Авиация и артиллерия же ударили по скоплениям живой силы и техники 11 украинских бригад в приграничных районах этого региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 250 человек, пять танков, две БМП, в том числе одну CV-90, восемь бронемашин, а также четыре орудия, пусковую установку РСЗО, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 23 850 военнослужащих.
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Нет консенсуса
Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Туда добавили обучение кадетов без опыта полетов, это замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил на спецбрифинге, посвященном визиту президента США Джо Байдена в Германию, что в Вашингтоне чувствуют срочность необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя и стремятся их увеличить в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне.
Кроме того, по словам чиновника, среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс. Он отметил, что выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов России связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается.
Представитель американской администрации рассказал об активных дискуссиях с Украиной по "плану победы", изложенного ранее Владимиром Зеленским. В то же время во время визита Байдена в Германию США не готовы объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.
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Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита ЕС в Бюсселе заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского нет ничего нового, он содержит только те пункты, что ранее не стали выполнять Евросоюз и НАТО.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, пообещал, что на этом же саммите призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. По словам Орбана, от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum выразил мнение, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет. Он напомнил, что Россия в военном отношении непобедима и выразил поддержку "реалистичным планам всех государств, включая Китай и Бразилию".
Как сообщило издание Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса, небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя. По информации издания, такая команда может работать только внутри посольства США.
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Не смог
Владимир Зеленский перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе не смог ответить на вопрос о том, что Украине придется делать в рамках его "плана победы". Он заявил, что Киев уже делает "самую тяжелую работу" и "защищает свободу Европы".
Выступая на заседании, он предложил после завершения конфликта заменить часть контингента США в Европе солдатами ВСУ, чтобы Штаты делали "больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе".
Кроме того, он начал просить у Запада передачу замороженных активов России, в том числе для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
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