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Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики - РИА Новости, 17.10.2024
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12:12 17.10.2024 (обновлено: 13:26 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978478504.html
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики - РИА Новости, 17.10.2024
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:12
2024-10-17T13:26
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Кроме того, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики

МО РФ: авиация нанесла поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Кроме того, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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