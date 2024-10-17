https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978478504.html
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики - РИА Новости, 17.10.2024
Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:12
2024-10-17T12:12
2024-10-17T13:26
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Кроме того, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики
МО РФ: авиация нанесла поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины