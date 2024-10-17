https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978467256.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:08
2024-10-17T16:08
2024-10-17T16:10
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 октября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 16 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 43 беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены шесть контратак противника в районах Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Украинская армия потеряла на этом направлении более 250 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 33747 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 1472 реактивные системы залпового огня, 18634 танка и другие бронемашины, 16304 орудия полевой артиллерии и 27313 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 октября 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения освободили село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 16 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 43 беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены шесть контратак противника в районах Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Украинская армия потеряла на этом направлении более 250 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 33747 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 1472 реактивные системы залпового огня, 18634 танка и другие бронемашины, 16304 орудия полевой артиллерии и 27313 единиц автомобильной техники.