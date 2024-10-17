https://ria.ru/20241017/sovkombank-1978565038.html
Совкомбанк получил статус ключевого партнера фонда "Сколково"
Совкомбанк получил статус ключевого партнера фонда "Сколково" - РИА Новости, 17.10.2024
Совкомбанк получил статус ключевого партнера фонда "Сколково"
Совкомбанк получил статус ключевого партнера фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), в данной роли банк планирует инвестировать в совместные проекты более 650... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:25
2024-10-17T17:25
2024-10-17T17:25
экономика
россия
сколково
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совкомбанк получил статус ключевого партнера фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), в данной роли банк планирует инвестировать в совместные проекты более 650 миллионов рублей в течение ближайших пяти лет, сообщает пресс-служба кредитной организации. Соответствующее соглашение подписано на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. Совкомбанк является официальным партнером фонда "Сколково" с 2021 года. За это время общими усилиями реализован ряд проектов, в том числе три конкурсные программы по наращиванию технической экспертизы в форме хакатонов для студентов и опытных разработчиков. С 2022 года Совкомбанк и "Сколково" развивают основную совместную инициативу — федеральный благотворительный проект "Технологии добра", маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора. "Сколково" выступает стратегическим партнером проекта, привлекает ресурсы стартапов-резидентов для развития специализированных цифровых продуктов и сервисов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. На сегодняшний день в проекте уже участвует 33 партнера, включая резидентов "Сколково". В рамках проекта "Технологии добра" состоялся конкурс ИТ-решений для НКО, проведено пять крупных исследований некоммерческого сектора для обеспечения устойчивости проекта. Значительная часть будущих совместных инициатив банка и фонда будет направлена на развитие проекта "Технологии добра". Ключевым событием конца 2024 года станет одноименная конференция, которая объединит бизнес, государство и НКО в решении стратегических задач некоммерческого сектора. "Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России", - сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.
https://ria.ru/20240819/sovkombank-1967109266.html
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экономика, россия, сколково, совкомбанк
Экономика, Россия, Сколково, Совкомбанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совкомбанк получил статус ключевого партнера фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), в данной роли банк планирует инвестировать в совместные проекты более 650 миллионов рублей в течение ближайших пяти лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Соответствующее соглашение подписано на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.
Совкомбанк является официальным партнером фонда "Сколково" с 2021 года. За это время общими усилиями реализован ряд проектов, в том числе три конкурсные программы по наращиванию технической экспертизы в форме хакатонов для студентов и опытных разработчиков.
С 2022 года Совкомбанк и "Сколково" развивают основную совместную инициативу — федеральный благотворительный проект "Технологии добра", маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора.
"Сколково" выступает стратегическим партнером проекта, привлекает ресурсы стартапов-резидентов для развития специализированных цифровых продуктов и сервисов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. На сегодняшний день в проекте уже участвует 33 партнера, включая резидентов "Сколково". В рамках проекта "Технологии добра" состоялся конкурс ИТ-решений для НКО, проведено пять крупных исследований некоммерческого сектора для обеспечения устойчивости проекта.
Значительная часть будущих совместных инициатив банка и фонда будет направлена на развитие проекта "Технологии добра". Ключевым событием конца 2024 года станет одноименная конференция, которая объединит бизнес, государство и НКО в решении стратегических задач некоммерческого сектора.
"Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России", - сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.