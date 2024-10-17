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В Сочи и Сириусе прошли смерчи - РИА Новости, 17.10.2024
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13:24 17.10.2024 (обновлено: 13:25 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/sochi-1978495105.html
В Сочи и Сириусе прошли смерчи
В Сочи и Сириусе прошли смерчи - РИА Новости, 17.10.2024
В Сочи и Сириусе прошли смерчи
Смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус, которая находится у его границ, разрушений инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:24
2024-10-17T13:25
сочи
адлер
россия
происшествия
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СОЧИ 17 окт – РИА Новости. Смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус, которая находится у его границ, разрушений инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях с грозами и формировании смерчей над морем в Сочи. Мэр курорта Андрей Прошунин в связи с неблагоприятным прогнозом поручил коммунальным службам усилить контроль и подготовить около 600 рабочих. "Сообщений о выходе на сушу (смерчей - ред.) и о разрушении инфраструктуры не поступало", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, разрушили ли смерчи в Адлере и в Сириусе городскую инфраструктуру. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что в Сочи и в Сириусе из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение. В администрации пресс-службы Сириуса РИА Новости уточнили, что смерчи в акватории моря не вызвали никаких инцидентов. Как передает корреспондент РИА Новости, в Сириусе уже солнечно, но море еще штормит.
https://ria.ru/20241014/mchs-1977906047.html
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сочи, адлер, россия, происшествия
Сочи, Адлер, Россия, Происшествия
В Сочи и Сириусе прошли смерчи

МЧС: смерчи прошли в Адлере и на федеральной территории Сириус

© Фото : соцсетиСмерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024
Смерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : соцсети
Смерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024
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СОЧИ 17 окт – РИА Новости. Смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус, которая находится у его границ, разрушений инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях с грозами и формировании смерчей над морем в Сочи. Мэр курорта Андрей Прошунин в связи с неблагоприятным прогнозом поручил коммунальным службам усилить контроль и подготовить около 600 рабочих.
"Сообщений о выходе на сушу (смерчей - ред.) и о разрушении инфраструктуры не поступало", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, разрушили ли смерчи в Адлере и в Сириусе городскую инфраструктуру.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что в Сочи и в Сириусе из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение. В администрации пресс-службы Сириуса РИА Новости уточнили, что смерчи в акватории моря не вызвали никаких инцидентов.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Сириусе уже солнечно, но море еще штормит.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
МЧС России и БРИКС вырабатывают общую политику по защите от ЧС
14 октября, 10:53
 
СочиАдлерРоссияПроисшествия
 
 
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