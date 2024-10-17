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СМИ рассказали, зачем американские военные ездят в Киев - РИА Новости, 17.10.2024
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15:06 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/smi-1978526516.html
СМИ рассказали, зачем американские военные ездят в Киев
СМИ рассказали, зачем американские военные ездят в Киев - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ рассказали, зачем американские военные ездят в Киев
Небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя, пишет издание Defense One со ссылкой... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:06
2024-10-17T15:06
в мире
сша
украина
киев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя, пишет издание Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса. "Небольшие группы" солдат приезжают... (на Украину), чтобы извлечь уроки", - говорится в публикации. По информации издания, команда, которая регулярно приезжает в Киев, может работать только внутри американского посольства. При этом представитель европейского командования армии США утверждает, что эти военные не дают советы украинским властям. По данным издания, находящиеся в Европе подразделения учатся на основе полученной информации. Defense One пишет, что извлекаемые Западом из конфликта уроки преимущественно касаются использования военной техники. Ранее генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер заявил, что США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя. Американский генерал добавил, что с этой целью Соединенные Штаты и НАТО уже создали в Польше специальный центр для совместного анализа с целью подробного изучения уроков из конфликта на Украине в свою пользу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240605/sallivan-1950544232.html
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в мире, сша, украина, киев, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО
СМИ рассказали, зачем американские военные ездят в Киев

Defense One: небольшие группы американских военных регулярно посещают Киев

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Небольшие группы американских военных регулярно совершают поездки в Киев для получения информации о ситуации на поле боя, пишет издание Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса.
"Небольшие группы" солдат приезжают... (на Украину), чтобы извлечь уроки", - говорится в публикации.
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По информации издания, команда, которая регулярно приезжает в Киев, может работать только внутри американского посольства. При этом представитель европейского командования армии США утверждает, что эти военные не дают советы украинским властям.
По данным издания, находящиеся в Европе подразделения учатся на основе полученной информации. Defense One пишет, что извлекаемые Западом из конфликта уроки преимущественно касаются использования военной техники.
Ранее генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер заявил, что США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя. Американский генерал добавил, что с этой целью Соединенные Штаты и НАТО уже создали в Польше специальный центр для совместного анализа с целью подробного изучения уроков из конфликта на Украине в свою пользу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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