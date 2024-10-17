Рейтинг@Mail.ru
Биография Сергея Скуратова - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 17.10.2024 (обновлено: 14:46 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/skuratov-1978519172.html
Биография Сергея Скуратова
Биография Сергея Скуратова - РИА Новости, 17.10.2024
Биография Сергея Скуратова
Основатель и бывший генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Николаевич Скуратов родился 31 марта 1950 года в Свердловске (ныне... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:45
2024-10-17T14:46
сергей скуратов
справки
уральские авиалинии
airbus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280685_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_72f3b748c92fc870f0f58613deabf52d.jpg
Основатель и бывший генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Николаевич Скуратов родился 31 марта 1950 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье работников авиации. Его мать была руководителем службы перевозок в аэропорту, отец работал бортмехаником пассажирского самолета Ил-18.В 1970 году Скуратов окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации (ныне входит в состав Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова), в 1978 году – Академию гражданской авиации (ныне Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова) по специальности "инженер-пилот". В 1983-1984 годах обучался на командном факультете академии.В 1970 году, параллельно с обучением, Сергей Скуратов начал свою профессиональную карьеру. Он работал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота в составе экипажа самолета Ан-2. В 1973 году стал командиром этого авиасудна.В 1975 году стал пилотом в Свердловском объединенном авиаотряде. За годы своей летной карьеры Сергей Скуратов освоил различные типы гражданских и транспортных самолетов: Ан-24, Ан-26, Ил-18, Ил-86, Ту-154. В общей сложности его налет составил свыше 10 тысяч часов.В 1984 году Сергей Скуратов был назначен руководителем инспекции по безопасности полетов в Уральском управлении гражданской авиации. В сферу его ответственности входил контроль организации работы всех авиапредприятий региона.В 1987 году Скуратов возглавил Свердловский объединенный авиаотряд (в 1991 году преобразован в Первое Свердловское государственное авиапредприятие). В круг его обязанностей входили контроль над всеми производственными процессами финансовой деятельности, координация мер по обеспечению безопасности воздушных перевозок, взаимодействие с регулирующими органами в сфере авиации и со сторонними организациями, а также выполнение полетов в качестве командира экипажа и инструктора для поддержания своих летных навыков.В 1993 году, после разделения Первого Свердловского государственного авиапредприятия на АООТ (ныне АО) "Аэропорт Кольцово" и АООТ (ныне ОАО) авиакомпания "Уральские авиалинии", Сергей Скуратов занял пост генерального директора авиаперевозчика.Под руководством Сергея Скуратова "Уральские авиалинии" стали одной из крупнейших российских авиакомпаний. В настоящее время география полетов насчитывает более 200 направлений, которые обслуживаются 51 авиалайнером Airbus, регулярно проходящими осмотры, проверки и техническое обслуживание. По итогам 2023 года авиакомпания перевезла более 9,4 миллиона пассажиров, что обеспечило "Уральским авиалиниям" четвертое место среди ведущих воздушных перевозчиков. Будучи генеральным директором "Уральских авиалиний", Сергей Скуратов организовал школу подготовки летчиков – в периметре авиакомпании был создан собственный тренажерный центр и закуплено оборудование, способное имитировать полет на 95%.Он также инициировал внедрение современных IT-решений в управление компанией. 8 августа 2024 года Сергей Скуратов покинул пост генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии", который занимал более 30 лет. После завершения своей трудовой деятельности он сосредоточился на благотворительности.Сергей Скуратов является заслуженным работником транспорта Российской Федерации (1996). Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), орденами Почета (2003), Дружбы (2011).
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d9973109563db3c20caeed8ee5d5a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей скуратов, справки, уральские авиалинии, airbus
Сергей Скуратов, Справки, Уральские авиалинии, Airbus

Биография Сергея Скуратова

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСергей Скуратов
Сергей Скуратов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сергей Скуратов
Читать ria.ru в
Дзен
Основатель и бывший генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Николаевич Скуратов родился 31 марта 1950 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье работников авиации. Его мать была руководителем службы перевозок в аэропорту, отец работал бортмехаником пассажирского самолета Ил-18.
В 1970 году Скуратов окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации (ныне входит в состав Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова), в 1978 году – Академию гражданской авиации (ныне Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова) по специальности "инженер-пилот". В 1983-1984 годах обучался на командном факультете академии.
В 1970 году, параллельно с обучением, Сергей Скуратов начал свою профессиональную карьеру. Он работал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота в составе экипажа самолета Ан-2. В 1973 году стал командиром этого авиасудна.
В 1975 году стал пилотом в Свердловском объединенном авиаотряде. За годы своей летной карьеры Сергей Скуратов освоил различные типы гражданских и транспортных самолетов: Ан-24, Ан-26, Ил-18, Ил-86, Ту-154. В общей сложности его налет составил свыше 10 тысяч часов.
В 1984 году Сергей Скуратов был назначен руководителем инспекции по безопасности полетов в Уральском управлении гражданской авиации. В сферу его ответственности входил контроль организации работы всех авиапредприятий региона.
В 1987 году Скуратов возглавил Свердловский объединенный авиаотряд (в 1991 году преобразован в Первое Свердловское государственное авиапредприятие). В круг его обязанностей входили контроль над всеми производственными процессами финансовой деятельности, координация мер по обеспечению безопасности воздушных перевозок, взаимодействие с регулирующими органами в сфере авиации и со сторонними организациями, а также выполнение полетов в качестве командира экипажа и инструктора для поддержания своих летных навыков.
В 1993 году, после разделения Первого Свердловского государственного авиапредприятия на АООТ (ныне АО) "Аэропорт Кольцово" и АООТ (ныне ОАО) авиакомпания "Уральские авиалинии", Сергей Скуратов занял пост генерального директора авиаперевозчика.
Под руководством Сергея Скуратова "Уральские авиалинии" стали одной из крупнейших российских авиакомпаний. В настоящее время география полетов насчитывает более 200 направлений, которые обслуживаются 51 авиалайнером Airbus, регулярно проходящими осмотры, проверки и техническое обслуживание. По итогам 2023 года авиакомпания перевезла более 9,4 миллиона пассажиров, что обеспечило "Уральским авиалиниям" четвертое место среди ведущих воздушных перевозчиков.
Будучи генеральным директором "Уральских авиалиний", Сергей Скуратов организовал школу подготовки летчиков – в периметре авиакомпании был создан собственный тренажерный центр и закуплено оборудование, способное имитировать полет на 95%.
Он также инициировал внедрение современных IT-решений в управление компанией.
8 августа 2024 года Сергей Скуратов покинул пост генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии", который занимал более 30 лет. После завершения своей трудовой деятельности он сосредоточился на благотворительности.
Сергей Скуратов является заслуженным работником транспорта Российской Федерации (1996).
Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), орденами Почета (2003), Дружбы (2011).
 
Сергей СкуратовСправкиУральские авиалинииAirbus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала