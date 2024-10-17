https://ria.ru/20241017/skuratov-1978519172.html

Биография Сергея Скуратова

Биография Сергея Скуратова - РИА Новости, 17.10.2024

Биография Сергея Скуратова

Основатель и бывший генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Николаевич Скуратов родился 31 марта 1950 года в Свердловске (ныне... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:45

2024-10-17T09:45

2024-10-17T14:46

сергей скуратов

справки

уральские авиалинии

airbus

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Основатель и бывший генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Николаевич Скуратов родился 31 марта 1950 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье работников авиации. Его мать была руководителем службы перевозок в аэропорту, отец работал бортмехаником пассажирского самолета Ил-18.В 1970 году Скуратов окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации (ныне входит в состав Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова), в 1978 году – Академию гражданской авиации (ныне Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова) по специальности "инженер-пилот". В 1983-1984 годах обучался на командном факультете академии.В 1970 году, параллельно с обучением, Сергей Скуратов начал свою профессиональную карьеру. Он работал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота в составе экипажа самолета Ан-2. В 1973 году стал командиром этого авиасудна.В 1975 году стал пилотом в Свердловском объединенном авиаотряде. За годы своей летной карьеры Сергей Скуратов освоил различные типы гражданских и транспортных самолетов: Ан-24, Ан-26, Ил-18, Ил-86, Ту-154. В общей сложности его налет составил свыше 10 тысяч часов.В 1984 году Сергей Скуратов был назначен руководителем инспекции по безопасности полетов в Уральском управлении гражданской авиации. В сферу его ответственности входил контроль организации работы всех авиапредприятий региона.В 1987 году Скуратов возглавил Свердловский объединенный авиаотряд (в 1991 году преобразован в Первое Свердловское государственное авиапредприятие). В круг его обязанностей входили контроль над всеми производственными процессами финансовой деятельности, координация мер по обеспечению безопасности воздушных перевозок, взаимодействие с регулирующими органами в сфере авиации и со сторонними организациями, а также выполнение полетов в качестве командира экипажа и инструктора для поддержания своих летных навыков.В 1993 году, после разделения Первого Свердловского государственного авиапредприятия на АООТ (ныне АО) "Аэропорт Кольцово" и АООТ (ныне ОАО) авиакомпания "Уральские авиалинии", Сергей Скуратов занял пост генерального директора авиаперевозчика.Под руководством Сергея Скуратова "Уральские авиалинии" стали одной из крупнейших российских авиакомпаний. В настоящее время география полетов насчитывает более 200 направлений, которые обслуживаются 51 авиалайнером Airbus, регулярно проходящими осмотры, проверки и техническое обслуживание. По итогам 2023 года авиакомпания перевезла более 9,4 миллиона пассажиров, что обеспечило "Уральским авиалиниям" четвертое место среди ведущих воздушных перевозчиков. Будучи генеральным директором "Уральских авиалиний", Сергей Скуратов организовал школу подготовки летчиков – в периметре авиакомпании был создан собственный тренажерный центр и закуплено оборудование, способное имитировать полет на 95%.Он также инициировал внедрение современных IT-решений в управление компанией. 8 августа 2024 года Сергей Скуратов покинул пост генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии", который занимал более 30 лет. После завершения своей трудовой деятельности он сосредоточился на благотворительности.Сергей Скуратов является заслуженным работником транспорта Российской Федерации (1996). Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), орденами Почета (2003), Дружбы (2011).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей скуратов, справки, уральские авиалинии, airbus