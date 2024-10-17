https://ria.ru/20241017/siriya-1978444568.html

В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию

В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию - РИА Новости, 17.10.2024

В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по объекту на въезде в сирийский город Латакия, два человека получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:55

2024-10-17T08:55

2024-10-17T09:01

в мире

сирия

латакия (мухафаза)

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по объекту на въезде в сирийский город Латакия, два человека получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии в четверг."В районе 2.50 утра (совпадает с мск - ред.) враждебный Израиль атаковал с воздуха со стороны средиземного моря одну из точек рядом с въездом в Латакию на юго-востоке. Два человека получили ранения. Нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, латакия (мухафаза), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024