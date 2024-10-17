https://ria.ru/20241017/siriya-1978444568.html
В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию
В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию - РИА Новости, 17.10.2024
В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по объекту на въезде в сирийский город Латакия, два человека получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:55
2024-10-17T08:55
2024-10-17T09:01
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сирия
латакия (мухафаза)
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по объекту на въезде в сирийский город Латакия, два человека получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии в четверг."В районе 2.50 утра (совпадает с мск - ред.) враждебный Израиль атаковал с воздуха со стороны средиземного моря одну из точек рядом с въездом в Латакию на юго-востоке. Два человека получили ранения. Нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, латакия (мухафаза), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Латакия (мухафаза), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии сообщили об ударе Израиля по объекту на въезде в Латакию
МО САР: Израиль нанес удар по объекту на въезде в Латакию, два человека ранены