https://ria.ru/20241017/sinvar-1978600362.html

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара - РИА Новости, 17.10.2024

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:00

2024-10-17T20:00

2024-10-17T20:05

израиль

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

яхья синвар

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара."Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности подтверждают, что после годичного преследования вчера, 16 октября 2024 года, солдаты ЦАХАЛ из Южного командования ликвидировали Яхью Синвара, лидера террористической организации ХАМАС. (Это произошло - ред.) в ходе операции на юге сектора Газа. Яхья Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны, и был ответственен за убийства и похищения многих израильтян", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/konflikt-1915630213.html

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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, яхья синвар, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году