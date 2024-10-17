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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара - РИА Новости, 17.10.2024
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20:00 17.10.2024 (обновлено: 20:05 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/sinvar-1978600362.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара - РИА Новости, 17.10.2024
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:00
2024-10-17T20:05
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
яхья синвар
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара."Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности подтверждают, что после годичного преследования вчера, 16 октября 2024 года, солдаты ЦАХАЛ из Южного командования ликвидировали Яхью Синвара, лидера террористической организации ХАМАС. (Это произошло - ред.) в ходе операции на юге сектора Газа. Яхья Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны, и был ответственен за убийства и похищения многих израильтян", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241017/konflikt-1915630213.html
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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, яхья синвар, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Яхья Синвар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Синвара в секторе Газа

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.
"Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности подтверждают, что после годичного преследования вчера, 16 октября 2024 года, солдаты ЦАХАЛ из Южного командования ликвидировали Яхью Синвара, лидера террористической организации ХАМАС. (Это произошло - ред.) в ходе операции на юге сектора Газа. Яхья Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны, и был ответственен за убийства и похищения многих израильтян", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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ИзраильВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЯхья СинварОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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