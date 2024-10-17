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Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД - РИА Новости, 17.10.2024
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05:52 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/shtraf-1978434716.html
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД - РИА Новости, 17.10.2024
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, признанный иностранным агентом в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не оплатил 500 рублей штрафа ГИБДД за... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:52
2024-10-17T05:52
екатеринбург
россия
евгений ройзман
гибдд мвд рф
иноагенты
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, признанный иностранным агентом в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не оплатил 500 рублей штрафа ГИБДД за административное правонарушение, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. В ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Согласно имеющимся данным, на бывшем главе Екатеринбурга висит неоплаченный штраф ГИБДД суммой 500 рублей. В марте 2023 года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга, с августа 2022 года он находится под запретом определенных действий. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии. Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей, приняв в качестве смягчающих обстоятельств благотворительную деятельность экс-мэра, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики. Экс-глава Екатеринбурга не стал обжаловать решение суда.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
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екатеринбург, россия, евгений ройзман, гибдд мвд рф, иноагенты
Екатеринбург, Россия, Евгений Ройзман, ГИБДД МВД РФ, иноагенты
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД

Евгений Ройзман не оплатил штраф ГИБДД на 500 рублей

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, признанный иностранным агентом в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не оплатил 500 рублей штрафа ГИБДД за административное правонарушение, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
В ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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Согласно имеющимся данным, на бывшем главе Екатеринбурга висит неоплаченный штраф ГИБДД суммой 500 рублей.
В марте 2023 года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга, с августа 2022 года он находится под запретом определенных действий. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.
Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей, приняв в качестве смягчающих обстоятельств благотворительную деятельность экс-мэра, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики. Экс-глава Екатеринбурга не стал обжаловать решение суда.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ЕкатеринбургРоссияЕвгений РойзманГИБДД МВД РФиноагенты
 
 
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