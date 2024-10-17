https://ria.ru/20241017/sholts-1978470698.html

Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского

Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского

Позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом плане победы Владимира Зеленского, не изменилась после его обнародования, заявил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:38

2024-10-17T11:38

2024-10-17T11:38

в мире

россия

украина

германия

владимир зеленский

олаф шольц

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом плане победы Владимира Зеленского, не изменилась после его обнародования, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось", - сказал Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Другая публикация газеты резюмирует, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит всё более и более маловероятной. Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936357361.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, мария захарова, нато, евросоюз