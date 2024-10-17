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Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
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11:38 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/sholts-1978470698.html
Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского
Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского
Позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом плане победы Владимира Зеленского, не изменилась после его обнародования, заявил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:38
2024-10-17T11:38
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом плане победы Владимира Зеленского, не изменилась после его обнародования, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось", - сказал Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Другая публикация газеты резюмирует, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит всё более и более маловероятной. Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936357361.html
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в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского

Канцлер ФРГ Шольц: позиция Германии по "плану победы" Зеленского не изменилась

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом плане победы Владимира Зеленского, не изменилась после его обнародования, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось", - сказал Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Другая публикация газеты резюмирует, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит всё более и более маловероятной.
Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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