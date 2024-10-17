https://ria.ru/20241017/shaman-1978486456.html

Shaman представил клип на песню "Отец"

Shaman представил клип на песню "Отец" - РИА Новости, 17.10.2024

Shaman представил клип на песню "Отец"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представил клип на песню "Отец", которую он поет дуэтом с 11-летним мальчиком Егором Бахаревым из Барнаула, отец... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:52

2024-10-17T12:52

2024-10-17T12:54

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shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представил клип на песню "Отец", которую он поет дуэтом с 11-летним мальчиком Егором Бахаревым из Барнаула, отец которого погиб в зоне специальной военной операции. В августе артист представил эту песню, выступив с Егором на концерте в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который прошел на Красной площади. "Родные, представляю вам свой новый клип на песню "Отец". Это пронзительный дуэт с 11-летним Егором из Барнаула. Парень, несмотря на свой юный возраст, уже стал старшим мужчиной в семье - зимой он потерял на СВО отца. Виктор Бахарев погиб от ран, полученных в бою... Сегодня долгожданная премьера. Дуэт "Отец" посвящается всем бойцам, защищающим Россию на передовой и тем, кто ждет их дома", - написал артист в своем Telegram-канале.По словам Shaman, драматическая история Егора и его талант тронули его до глубины души. "Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу", - подчеркнул он. В эфире телеканала "Россия 1" 9 мая вышел специальный выпуск передачи "Песни от всей души", посвященный Дню Победы. Гостем передачи стал Егор из Барнаула, который исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры". Как стало известно, отец мальчика служил в зоне специальной военной операции и погиб в феврале этого года.

https://ria.ru/20241014/shaman-1974919391.html

https://ria.ru/20240822/pesnya-1967909420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

барнаул, россия, новости культуры, shaman (ярослав дронов)