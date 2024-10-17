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"Ветераны России" попросили отказать Shaman в регистрации знака "Я русский" - РИА Новости, 17.10.2024
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Шоубиз
 
09:48 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/shaman-1978452084.html
"Ветераны России" попросили отказать Shaman в регистрации знака "Я русский"
"Ветераны России" попросили отказать Shaman в регистрации знака "Я русский" - РИА Новости, 17.10.2024
"Ветераны России" попросили отказать Shaman в регистрации знака "Я русский"
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову с... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:48
2024-10-17T09:48
шоубиз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову с просьбой отказать в регистрации товарного знака "Я русский" заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову), следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием может выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение", - говорится в сообщении. По мнению движения, регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются основой национальной идентичности и культурного наследия России. "Использование выражения "Я русский" в бизнес-целях, по нашему мнению, противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа", - также говорится в документе. "Ветераны России" отмечают, что патриотизм - это не бизнес и не маркетинговый инструмент и что национальная идентичность не должна быть использована для получения прибыли. Ранее представитель пресс-службы Shaman Антон Коробков-Землянский, заявил РИА Новости, что Дронов решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" в первую очередь для защиты бренда, которым стала его песня, так как на маркетплейсах появилось множество второсортных товаров, не имеющих отношения к артисту. В заявке на регистрацию товарного знака "Я русский" указано, что под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
https://ria.ru/20241014/shaman-1974919391.html
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юрий зубов, новости культуры
Шоубиз, Юрий Зубов, Новости культуры

"Ветераны России" попросили отказать Shaman в регистрации знака "Я русский"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову с просьбой отказать в регистрации товарного знака "Я русский" заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову), следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием может выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
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"Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение", - говорится в сообщении.
По мнению движения, регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются основой национальной идентичности и культурного наследия России.
"Использование выражения "Я русский" в бизнес-целях, по нашему мнению, противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа", - также говорится в документе.
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Ранее представитель пресс-службы Shaman Антон Коробков-Землянский, заявил РИА Новости, что Дронов решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" в первую очередь для защиты бренда, которым стала его песня, так как на маркетплейсах появилось множество второсортных товаров, не имеющих отношения к артисту.
В заявке на регистрацию товарного знака "Я русский" указано, что под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
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