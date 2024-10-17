https://ria.ru/20241017/servis-1978438146.html

В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России

В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России - РИА Новости, 17.10.2024

В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России

В России могут запретить использование американского сервиса по измерению скорости интернета SpeedTest, сообщают "Известия". РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:16

2024-10-17T07:16

2024-10-17T07:16

технологии

россия

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России могут запретить использование американского сервиса по измерению скорости интернета SpeedTest, сообщают "Известия"."В Госдуме и ФСБ поддержали предложение о том, чтобы исключить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla", — говорится в публикации.Издание отмечает, что эта компания, которой принадлежит данный сервис, активно сотрудничает с американскими спецслужбами, предоставляя данные о сетях связи, что может привести к кибератакам.В статье подчеркивается, что наиболее правильным решением станет использование российских сервисов измерения скорости сети, поскольку зарубежные аналоги также небезопасны.

https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество