https://ria.ru/20241017/servis-1978438146.html
В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России
В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России - РИА Новости, 17.10.2024
В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России
В России могут запретить использование американского сервиса по измерению скорости интернета SpeedTest, сообщают "Известия". РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:16
2024-10-17T07:16
2024-10-17T07:16
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России могут запретить использование американского сервиса по измерению скорости интернета SpeedTest, сообщают "Известия"."В Госдуме и ФСБ поддержали предложение о том, чтобы исключить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla", — говорится в публикации.Издание отмечает, что эта компания, которой принадлежит данный сервис, активно сотрудничает с американскими спецслужбами, предоставляя данные о сетях связи, что может привести к кибератакам.В статье подчеркивается, что наиболее правильным решением станет использование российских сервисов измерения скорости сети, поскольку зарубежные аналоги также небезопасны.
https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html
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технологии, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Технологии, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Госдуме предложили запретить использование сервиса SpeedTest в России
"Известия": в России могут запретить использование приложения SpeedTest