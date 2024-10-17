https://ria.ru/20241017/serbiya-1978830729.html

В посольстве Сербии прошло мероприятие к 80-летию освобождения Белграда

В посольстве Сербии прошло мероприятие к 80-летию освобождения Белграда - РИА Новости, 18.10.2024

В посольстве Сербии прошло мероприятие к 80-летию освобождения Белграда

Сербы благодарны российскому народу за помощь в освобождении Белграда и никогда не забудут этого, заявил зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-17T20:30

2024-10-17T20:30

2024-10-18T20:31

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сербы благодарны российскому народу за помощь в освобождении Белграда и никогда не забудут этого, заявил зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин. "Сербы за свою свободу боролись одни до 1944 года. А свободу мы, наконец, увидели, когда вместе с россиянами освободили Белград. Мы благодарим своих предков за свободу и ваших предков", - сказал Вулин, выступая на мероприятии в посольстве Сербии, посвященном 80-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Он добавил, что есть и те, кого так же освободили от фашизма, но они остались неблагодарны: не только советскому народу, но и своим же предкам. "Мы, сербы, такой грех не совершаем и не будем совершать. Пусть стыдятся своих предков так, как мы будем гордиться своими. Нас наши предки поставили на лучшую сторону света… Когда вы не знаете, где правда, где справедливость, где свобода, вы должны смотреть на то, где находятся россияне и сербы. Там справедливость, там свобода", - подчеркнул Вулин. С приветствием выступил и сербский посол в Москве Момчило Бабич. "Спасибо большое, что вы сегодня с нами, как и в 1944-м году в Белграде… Белград бомбили 47 раз, но он продолжает жить и процветает", - заявил он. К гостям мероприятиям также обратился замглавы МИД РФ Александр Грушко, который зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. "События сегодняшнего дня доказывают, насколько важно беречь историю и отстаивать правду, чтобы ни у кого не возникло никакого соблазна вновь претендовать на мировое господство, толкая мир к повторению глобальной катастрофы, некогда спровоцированной нацизмом. Мы уверены, что сегодня народы Сербии и России справятся с тем историческим вызовом, который брошен им Западом, и выйдут из этой битвы победителями ради собственной судьбы, ради мира и безопасности на Земле", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

https://ria.ru/20240321/vystavka-1934745402.html

https://ria.ru/20241018/belgrad-1978784428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белград (город), сербия, россия, александр вулин, александр грушко, сергей лавров