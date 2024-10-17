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"Герофарм" рассказал о поставках средства от диабета "Семавик" - РИА Новости, 17.10.2024
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16:07 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/semavik-1978540980.html
"Герофарм" рассказал о поставках средства от диабета "Семавик"
"Герофарм" рассказал о поставках средства от диабета "Семавик" - РИА Новости, 17.10.2024
"Герофарм" рассказал о поставках средства от диабета "Семавик"
Поставки аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик" - идут в штатном режиме и достаточном объеме, только за вчерашний день было... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:07
2024-10-17T16:07
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поставки аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик" - идут в штатном режиме и достаточном объеме, только за вчерашний день было отгружено более 180 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Герофарм", производящей "Семавик". Ранее издание РБК сообщило, что в ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога "Оземпика" - препарата "Семавик" от "Герофарма", что может быть связано с высоким спросом на лекарство, которое также используют в качестве средства для похудения. "Сегодня препараты с семагутидом пользуются спросом не только в России, но и во всем мире. Как вы правильно отметили - самый популярный аналог "Оземпика" - "Семавик" от российской компании "Герофарм", вызывает интерес среди пациентов, доказывая свою эффективность и привлекая доступной ценой на лекарственное средство. Компания продолжает выпуск препарата, осуществляя его производство и поставки в штатном режиме и достаточном объеме. Только за вчерашний день компания произвела отгрузку дистрибьюторам и аптечным сетям более 180 тысяч упаковок препарата", - сообщили в компании. Ранее РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что лекарственные препараты с действующим веществом семаглутид, один из которых известен под названием "Оземпик", стабильно вводятся в гражданский оборот в России, поставки в аптеки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются.
https://ria.ru/20241010/analogi-1977347914.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Общество
"Герофарм" рассказал о поставках средства от диабета "Семавик"

"Герофарм" сообщил, что поставки российского аналога "Оземпика" идут штатно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание завода фармацевтической компании "Герофарм"
Здание завода фармацевтической компании Герофарм - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание завода фармацевтической компании "Герофарм". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поставки аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик" - идут в штатном режиме и достаточном объеме, только за вчерашний день было отгружено более 180 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Герофарм", производящей "Семавик".
Ранее издание РБК сообщило, что в ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога "Оземпика" - препарата "Семавик" от "Герофарма", что может быть связано с высоким спросом на лекарство, которое также используют в качестве средства для похудения.
Мужчина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян
10 октября, 10:59
"Сегодня препараты с семагутидом пользуются спросом не только в России, но и во всем мире. Как вы правильно отметили - самый популярный аналог "Оземпика" - "Семавик" от российской компании "Герофарм", вызывает интерес среди пациентов, доказывая свою эффективность и привлекая доступной ценой на лекарственное средство. Компания продолжает выпуск препарата, осуществляя его производство и поставки в штатном режиме и достаточном объеме. Только за вчерашний день компания произвела отгрузку дистрибьюторам и аптечным сетям более 180 тысяч упаковок препарата", - сообщили в компании.
Ранее РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что лекарственные препараты с действующим веществом семаглутид, один из которых известен под названием "Оземпик", стабильно вводятся в гражданский оборот в России, поставки в аптеки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются.
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