https://ria.ru/20241017/sanktsii-1978494609.html
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.10.2024
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:21
2024-10-17T13:21
2024-10-17T13:38
экономика
великобритания
санкции в отношении россии
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства страны."Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа", - сказано там.По заявлению британских властей, это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров."Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978356094.html
https://ria.ru/20241009/orban-1977152829.html
https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html
великобритания
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, санкции в отношении россии, москва, россия
Экономика, Великобритания, Санкции в отношении России, Москва, Россия
Великобритания расширила антироссийские санкции
МИД Британии ввел санкции против российских танкеров для перевозки нефти и СПГ