https://ria.ru/20241017/sanktsii-1978494609.html

Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.10.2024

Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:21

2024-10-17T13:21

2024-10-17T13:38

экономика

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства страны."Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа", - сказано там.По заявлению британских властей, это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров."Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978356094.html

https://ria.ru/20241009/orban-1977152829.html

https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, санкции в отношении россии, москва, россия