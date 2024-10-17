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Великобритания расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.10.2024
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13:21 17.10.2024 (обновлено: 13:38 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/sanktsii-1978494609.html
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 17.10.2024
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:21
2024-10-17T13:38
экономика
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства страны."Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа", - сказано там.По заявлению британских властей, это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров."Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978356094.html
https://ria.ru/20241009/orban-1977152829.html
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экономика, великобритания, санкции в отношении россии, москва, россия
Экономика, Великобритания, Санкции в отношении России, Москва, Россия
Великобритания расширила антироссийские санкции

МИД Британии ввел санкции против российских танкеров для перевозки нефти и СПГ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства страны.
"Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа", - сказано там.
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По заявлению британских властей, это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров.
"Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
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В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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