https://ria.ru/20241017/sandu-1978466301.html

В Молдавии заявили, что ЦИК игнорирует нарушения Санду на выборах

В Молдавии заявили, что ЦИК игнорирует нарушения Санду на выборах - РИА Новости, 17.10.2024

В Молдавии заявили, что ЦИК игнорирует нарушения Санду на выборах

Центральная избирательная комиссия Молдавии игнорирует нарушения, которые совершает президент Майя Санду в рамках избирательной кампании, заявил депутат... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:18

2024-10-17T11:18

2024-10-17T11:18

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии игнорирует нарушения, которые совершает президент Майя Санду в рамках избирательной кампании, заявил депутат парламента Василий Боля. Оппозиционные партии неоднократно заявляли, что Санду нарушает избирательное законодательства, поскольку использует административный ресурс. "Несмотря на многочисленные уведомления, направленные в Центризбирком по поводу нарушений, ведомство не дало никакого ответа. ЦИК, похоже, действует в защиту действующей власти, игнорируя таким образом эти нарушения. Как и в ходе предвыборной кампании на прошлогодних местных выборах, ЦИК продолжает демонстрировать глубокую политизацию", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Избирательный кодекс запрещает кандидатам участвовать в запуске инфраструктурных проектов. Однако на днях Санду присутствовала на мероприятии, посвященном открытию инфраструктурного проекта и общалась с работниками, стоящими дороги. Боля отметил, что это лишь один из примеров нарушений. "Для обеспечения свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами необходима реформа Центральной избирательной комиссии и обновление ее состава", - подчеркнул депутат. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, василий боля, василий тарлев, наша партия