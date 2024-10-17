https://ria.ru/20241017/sakhalin-1978448173.html

Министр назвал Алтайский край важным поставщиком продуктов для Сахалина

Министр назвал Алтайский край важным поставщиком продуктов для Сахалина - РИА Новости, 17.10.2024

Министр назвал Алтайский край важным поставщиком продуктов для Сахалина

Алтайский край является важным поставщиком продовольствия и продукции машиностроения для Сахалинской области, заявил министр экономического развития области... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:27

2024-10-17T09:27

2024-10-17T09:27

алтайский край

алтайский край

сахалинская область

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27142/02/271420238_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0f5ca026738e90e8eadac204e9f62559.jpg

БАРНАУЛ, 17 окт – РИА Новости. Алтайский край является важным поставщиком продовольствия и продукции машиностроения для Сахалинской области, заявил министр экономического развития области Алексей Успенский. Делегация Алтайского края находится с визитом в Сахалинской области, где прошло совещание по реализации соглашения между правительствами двух регионов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. "Алтайский край, безусловно, для нас важный партнер - поставщик пищевой продукции и продукции машиностроения. Вопрос импортозамещения оборудования - также один из важнейших в повестке дня. Алтайские машиностроители, в частности, выпускают оборудование в энергетической сфере, оно нам необходимо для того, чтобы развивать наше жилищно-коммунальное хозяйство. Наша задача, чтобы предприятия, предприниматели региона наладили добрые взаимовыгодные отношения", - отметил на совещании Успенский. Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, в свою очередь, отметил, что на основании сведений алтайских предприятий можно констатировать положительную динамику объема продукции края, поставляемой на рынок Сахалинской области. Наряду с ростом показателей торговли расширяется и круг ее участников. Поставщиками алтайской продукции на Сахалин выступают как крупнейшие заводы и производственные предприятия региона, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. "На Сахалин Алтайский край поставляет весь ассортимент зерновых и продуктов перемола зерна, начиная от муки и заканчивая кормосмесями для сельскохозяйственных животных и птиц. Также из продовольственных товаров регион поставляет растительное масло, преимущественно подсолнечное, сыр, сливочное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки (лимонад, газированная вода)", - сообщает пресс-служба правительства края. Среди поставляемой на Сахалин промышленной продукции наибольший объем приходится на энергетическое и котельное оборудование, шины и спецтехнику. Министр сельского хозяйств и торговли Сахалинской области Инна Павленко отметила высокое доверие к качеству алтайской продукции и добросовестное отношение к обязательствам алтайских поставщиков. "Я благодарна и партнёрам за то, что поставляется не только мука, крупы, но и комбикорма. В Сахалинской области животноводство развивается динамично, объём поставляемых кормов с каждым годом растёт. Я хочу сказать, что в рамках большой глобальной государственной задачи по импортозамещению с 2014 года мы, участники этого процесса, рады также, что наши молокоперерабатывающие предприятия работают с Алтайским краем по поставкам заквасок для производства наших молочных продуктов. Мы работаем, получаем упаковочные материалы, что тоже очень важное для нас направление. На будущее: поставка сельскохозяйственной техники и запасных частей сервисного обслуживания является также перспективным для нас направлением", - отметила Павленко. Сотрудничество двух регионов началось с соглашения, подписанного в 2014 году. Летом 2024 года было в заочной форме подписано новое соглашение. Помимо решения экономических задач, стороны решили расширить взаимодействие в сфере культуры, спорта, патриотического воспитания, цифрового развития.

https://ria.ru/20241014/pomosch-1978005325.html

https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html

https://ria.ru/20241016/eksport-1978359434.html

алтайский край

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, сахалинская область, сахалин