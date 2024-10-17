https://ria.ru/20241017/ryabkov-1978555394.html

Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке

Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.10.2024

Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке

Тема стратегической стабильности не обсуждалась в ходе последней встречи ядерной "пятерки" в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:47

2024-10-17T16:47

2024-10-17T16:47

россия

нью-йорк (город)

китай

сергей рябков

мария захарова

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Тема стратегической стабильности не обсуждалась в ходе последней встречи ядерной "пятерки" в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Встреча не содержала элементов обсуждения ситуации в сфере стратегической стабильности. Я думаю, что китайское координаторство в ядерной "пятерке" - более подходящий источник для соответствующих оценок. Я не готов раскрывать то, что называется "смысловые аспекты" проведенной там дискуссии, потому что формат этот закрытый. Я не понимаю, почему тема ядерной "пятерки" вызывает такой нездоровый интерес в средствах массовой информации", - сказал дипломат журналистам. "Мы ядерную "пятерку" практикуем как формат все эти годы. Ничего не происходит сейчас такого, что меняло бы картину. Там вялотекущий процесс", - указал он. По словам Рябкова, там, как в любом другом международном форуме, где представлены соответствующие страны, "мы имеем дело с радикально расходящимися подходами западной группы, в данном случае, западной "тройки" и других участников". "Не бывает так, что на какой-то платформе, на какой-то площадке мы говорим одно, а потом мы соберемся вдруг внезапно в ядерной "пятерке" и начнем о чем-то шушукаться, о таком совершенно таинственном, что может сделать в представлении кого-то какие-то заголовки", - подчеркнул Рябков. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча ядерной "пятерки" состоялась 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.

https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html

https://ria.ru/20241016/nyuyork-1978384022.html

https://ria.ru/20240726/politika-1962289566.html

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нью-йорк (город)

китай

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россия, нью-йорк (город), китай, сергей рябков, мария захарова