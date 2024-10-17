Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ryabkov-1978555394.html
Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке
Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.10.2024
Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке
Тема стратегической стабильности не обсуждалась в ходе последней встречи ядерной "пятерки" в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:47
2024-10-17T16:47
россия
нью-йорк (город)
китай
сергей рябков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Тема стратегической стабильности не обсуждалась в ходе последней встречи ядерной "пятерки" в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Встреча не содержала элементов обсуждения ситуации в сфере стратегической стабильности. Я думаю, что китайское координаторство в ядерной "пятерке" - более подходящий источник для соответствующих оценок. Я не готов раскрывать то, что называется "смысловые аспекты" проведенной там дискуссии, потому что формат этот закрытый. Я не понимаю, почему тема ядерной "пятерки" вызывает такой нездоровый интерес в средствах массовой информации", - сказал дипломат журналистам. "Мы ядерную "пятерку" практикуем как формат все эти годы. Ничего не происходит сейчас такого, что меняло бы картину. Там вялотекущий процесс", - указал он. По словам Рябкова, там, как в любом другом международном форуме, где представлены соответствующие страны, "мы имеем дело с радикально расходящимися подходами западной группы, в данном случае, западной "тройки" и других участников". "Не бывает так, что на какой-то платформе, на какой-то площадке мы говорим одно, а потом мы соберемся вдруг внезапно в ядерной "пятерке" и начнем о чем-то шушукаться, о таком совершенно таинственном, что может сделать в представлении кого-то какие-то заголовки", - подчеркнул Рябков. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча ядерной "пятерки" состоялась 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.
https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html
https://ria.ru/20241016/nyuyork-1978384022.html
https://ria.ru/20240726/politika-1962289566.html
россия
нью-йорк (город)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нью-йорк (город), китай, сергей рябков, мария захарова
Россия, Нью-Йорк (город), Китай, Сергей Рябков, Мария Захарова
Рябков прокомментировал встречу ядерной "пятерки" в Нью-Йорке

Рябков: тема стратегической стабильности на встрече в Нью-Йорке не обсуждалась

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Тема стратегической стабильности не обсуждалась в ходе последней встречи ядерной "пятерки" в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран
10 октября, 11:09
"Встреча не содержала элементов обсуждения ситуации в сфере стратегической стабильности. Я думаю, что китайское координаторство в ядерной "пятерке" - более подходящий источник для соответствующих оценок. Я не готов раскрывать то, что называется "смысловые аспекты" проведенной там дискуссии, потому что формат этот закрытый. Я не понимаю, почему тема ядерной "пятерки" вызывает такой нездоровый интерес в средствах массовой информации", - сказал дипломат журналистам.
"Мы ядерную "пятерку" практикуем как формат все эти годы. Ничего не происходит сейчас такого, что меняло бы картину. Там вялотекущий процесс", - указал он.
По словам Рябкова, там, как в любом другом международном форуме, где представлены соответствующие страны, "мы имеем дело с радикально расходящимися подходами западной группы, в данном случае, западной "тройки" и других участников".
"Не бывает так, что на какой-то платформе, на какой-то площадке мы говорим одно, а потом мы соберемся вдруг внезапно в ядерной "пятерке" и начнем о чем-то шушукаться, о таком совершенно таинственном, что может сделать в представлении кого-то какие-то заголовки", - подчеркнул Рябков.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Нью-Йорке прошла встреча ядерной "пятерки"
16 октября, 18:10
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча ядерной "пятерки" состоялась 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне.
Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Россия смогла поддержать формат "ядерной пятерки" на плаву, заявил МИД
26 июля, 21:50
 
РоссияНью-Йорк (город)КитайСергей РябковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала