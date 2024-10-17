https://ria.ru/20241017/ryabkov-1978532383.html

Рябков назвал заявления США по сокращению вооружений игрой на публику

Рябков назвал заявления США по сокращению вооружений игрой на публику - РИА Новости, 17.10.2024

Рябков назвал заявления США по сокращению вооружений игрой на публику

Заявления США о готовности к обсуждениям с Москвой вопроса сокращения ядерного потенциала - это попытка одурачить мировое большинство, игра на публику, заявил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:20

в мире

сша

россия

москва

сергей рябков

джо байден

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления США о готовности к обсуждениям с Москвой вопроса сокращения ядерного потенциала - это попытка одурачить мировое большинство, игра на публику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Кидать из Вашингтона лозунги, подобные тому, о которых вы сказали, - это просто игра на публику, попытка одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и переговорах", - сказал он журналистам. Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.

https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html

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в мире, сша, россия, москва, сергей рябков, джо байден