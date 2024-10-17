https://ria.ru/20241017/rudnik-1978523026.html
На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков
На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков - РИА Новости, 17.10.2024
На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков
Тела трех погибших на руднике на Камчатке горняков подняты, данных об угрозе жизни людей нет, сообщил РИА Новости глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:53
2024-10-17T14:53
2024-10-17T14:53
происшествия
усть-камчатский район
камчатка
олег бондаренко
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Тела трех погибших на руднике на Камчатке горняков подняты, данных об угрозе жизни людей нет, сообщил РИА Новости глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. Ранее министр по ЧС региона Сергей Лебедев сообщил, что в штреке № 3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" произошло обрушение породы, обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. На территории Усть-Камчатского района введён локальный режим повышенной готовности. "Тела извлечены. Сведений о наличии угрозы жизни и здоровья людей не имеется", - сказал Бондаренко.
https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html
усть-камчатский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-камчатский район, камчатка, олег бондаренко
Происшествия, Усть-Камчатский район, Камчатка, Олег Бондаренко
На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков
На Камчатке достали из-под завалов тела трех погибших на руднике горняков
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Тела трех погибших на руднике на Камчатке горняков подняты, данных об угрозе жизни людей нет, сообщил РИА Новости глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.
Ранее министр по ЧС региона Сергей Лебедев сообщил, что в штреке № 3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" произошло обрушение породы, обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. На территории Усть-Камчатского района введён локальный режим повышенной готовности.
"Тела извлечены. Сведений о наличии угрозы жизни и здоровья людей не имеется", - сказал Бондаренко.