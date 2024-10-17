https://ria.ru/20241017/rudnik-1978523026.html

На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков

На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков - РИА Новости, 17.10.2024

На Камчатке подняли на поверхность тела погибших горняков

Тела трех погибших на руднике на Камчатке горняков подняты, данных об угрозе жизни людей нет, сообщил РИА Новости глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:53

2024-10-17T14:53

2024-10-17T14:53

происшествия

усть-камчатский район

камчатка

олег бондаренко

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Тела трех погибших на руднике на Камчатке горняков подняты, данных об угрозе жизни людей нет, сообщил РИА Новости глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. Ранее министр по ЧС региона Сергей Лебедев сообщил, что в штреке № 3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" произошло обрушение породы, обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. На территории Усть-Камчатского района введён локальный режим повышенной готовности. "Тела извлечены. Сведений о наличии угрозы жизни и здоровья людей не имеется", - сказал Бондаренко.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

усть-камчатский район

камчатка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-камчатский район, камчатка, олег бондаренко