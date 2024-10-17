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Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 17.10.2024
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск
Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев числится в розыске, следует из базы МВД. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:35
2024-10-17T20:35
2024-10-17T21:29
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев числится в розыске, следует из базы МВД."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке.Ранее сегодня в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что банкира заочно арестовали по делу о растрате в особо крупном размере.Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017-го входил в совет директоров АО "Открытие холдинг".
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"ФК Открытие", Открытие Холдинг, Москва, Общество
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск
МВД объявило в федеральный розыск бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева