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Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 17.10.2024
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20:35 17.10.2024 (обновлено: 21:29 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/rozysk-1978604877.html
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 17.10.2024
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск
Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев числится в розыске, следует из базы МВД. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:35
2024-10-17T21:29
"фк открытие"
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев числится в розыске, следует из базы МВД."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке.Ранее сегодня в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что банкира заочно арестовали по делу о растрате в особо крупном размере.Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017-го входил в совет директоров АО "Открытие холдинг".
https://ria.ru/20241011/vzyatka-1977628302.html
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"фк открытие", открытие холдинг, москва, общество
"ФК Открытие", Открытие Холдинг, Москва, Общество
Бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск бывшего главу банка "ФК Открытие" Ромаева

© Фото : ФК Открытие Дмитрий Ромаев
 Дмитрий Ромаев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : ФК Открытие
Дмитрий Ромаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев числится в розыске, следует из базы МВД.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке.
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Ранее сегодня в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что банкира заочно арестовали по делу о растрате в особо крупном размере.
Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017-го входил в совет директоров АО "Открытие холдинг".
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