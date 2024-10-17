https://ria.ru/20241017/rossiya-1978379082.html

Россия сделала невозможное. Снова

Россия сделала невозможное. Снова - РИА Новости, 17.10.2024

Россия сделала невозможное. Снова

Мало кому хочется переживать кризисы и военные действия. Это приносит боль и потери. Однако без этого сложно представить себе жизнь как отдельного человека, так РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:01

россия

технологии

силовые машины

ростех

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Мало кому хочется переживать кризисы и военные действия. Это приносит боль и потери. Однако без этого сложно представить себе жизнь как отдельного человека, так и человечества в целом. Такие события входят в историю, их не забывают столетиями, обсуждают, оценивают, интерпретируют. И с высоты полета становится видно, как на разрушении старого всегда появляется что-то новое. И кажется, что такие масштабные трансформации были бы невозможны без кризиса и огромной цены.Первый антибиотик, который сегодня является привычным лекарством, был изобретен Зинаидой Ермолаевой благодаря Великой Отечественной войне. В мирное время люди тоже умирали после операций и от обычных ран из-за инфекций. Но сработала острая необходимость снизить смертность солдат. Медицина стала еще одним солдатом на службе страны. На Западе тогда изобрели свой пенициллин, но потом, когда сравнили, наш оказался эффективнее.Еще раньше, в XIX веке, венгерский акушер Земмельвейс научил врачей дезинфицировать хлором руки, за что получил звание "спасителя матерей". Но открытие стало возможным только после кризиса в больничном отделении, где работал врач. Там стало умирать намного больше только что родивших матерей, чем в других больницах. Списывать это на родильную лихорадку, как раньше, уже не получалось. Кризис помог увидеть заблуждение. Причина смертей оказалась в руках акушеров, которыми они не только принимали роды, но и проводили вскрытия.И Россия сейчас явно проходит очередной период масштабных трансформаций. Они начали происходить еще с 2014 года, но ускорились после 2022-го. Одно из таких достижений, которые обязаны конфликту на Украине, — создание, строительство и запуск серийного производства отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М. Это высокотехнологичный продукт размером с дом, который в мире умеют делать единицы. Без таких турбин невозможна работа газовых электростанций, которые нужны везде: и для освещения домов, улиц, городов, и для работы промышленных предприятий. Такие турбины необходимы для кораблей ВМФ и для работы крупнотоннажных СПГ-заводов. Без таких турбин сложно было бы обеспечить электричеством население Крыма. Именно крымская история первой вскрыла проблему: критическую зависимость России от западных газовых турбин большой мощности.С 2000-х годов на российских электростанциях повсеместно ставили турбины немецкой Siemens или американской GE, с которыми были созданы даже совместные предприятия. Однако, когда надо было установить четыре турбины на двух новых электростанциях в Крыму, поставить их оказалось нельзя даже с этих СП, расположенных в России. А в 2022-м Siemens и GE и вовсе ушли из России, оставив не только Крым, но и всю нашу страну без газовых турбин, которые стоят на сотнях электростанций в стране. Если в Крым еще удалось хитростью завезти четыре турбины Siemens, то с сотнями ТЭС по всей стране такое уже не сработает.Но за два года Россия совершила невозможное — силами "Ростеха" поставила свою первую газовую турбину большой мощности на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае. В технологическом плане это выглядит как настоящее чудо. Подобный продукт так быстро просто невозможно сделать. Помогли сильные компетенции России в этой области, которые остались еще с советских времен. И второе — турбина создавалась не с нуля. Попытки создать собственные турбины большой мощности были еще в 1990-х и нулевых, второй этап — после 2014-го. Но попытки оказались неудачными на этапе тестирования установок на ТЭС. Турбины нужно было дорабатывать. В 2000-х годах эту затею забросили, потому что выбрали западные турбины. И тогда это могло выглядеть вполне разумным: экономика пошла в рост, энергопотребление — тоже, надо было быстро вводить в строй большое количество электростанций. В тот момент ожидание "созревания" наших турбин выглядело скорее потерей времени, сил, денег и роста благосостояния населения и страны.Но важно, что без тех неудачных попыток не случилось бы событие октября 2024 года, когда на ТЭС "Ударная" поставили первую отечественную серийную газовую турбину ГТД-110М. Создавать с нуля или дорабатывать продукт, который на испытаниях показал проблемы, — это два совершенно разных уровня владения технологиями. Благодаря тем неудачам компетенции России в этой области не канули в Лету. Плюс наша страна умела и все это время производила самостоятельно малые и средние газовые турбины. Это также дало возможность сохранить накопленный технологический, производственный и человеческий опыт, который оставалось только масштабировать.В советское время подобные газовые турбины большой мощности производились на Украине. После распада СССР Киев делиться с Москвой, конечно, не стал, но и удержать свои компетенции и навыки в этой области тоже не смог (как и во многих других областях, к сожалению). Россия же взяла неудачную модель двигателя ГТД-110 николаевского завода "Зоря — Машпроект" и доработала ее до высокого уровня.Десятилетия тесной дружбы с Siemens и GE, казалось, были вечными. И если бы не было событий 2014 года — и особенно 2022-го, когда оба западных промышленных концерна убрали свой бизнес из России (чего они вряд ли сами хотели), — не случился бы такой технологический прорыв в России с газовыми турбинами. Следующий вызов для страны — создание еще более мощных турбин. ГТД-110М имеет мощность 118 мегаватт, но у "Силовых машин" уже в работе проект создания турбины мощностью 170 мегаватт. Трансформации продолжаются, и они точно не ограничатся одними турбинами.

https://ria.ru/20241016/rossija-1978278014.html

https://ria.ru/20241016/minzdrav-1978295531.html

https://ria.ru/20241016/nauka-1978150889.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

россия, технологии, силовые машины, ростех