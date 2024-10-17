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Киселев призвал создать отечественным виноделам условия для роста - РИА Новости, 17.10.2024
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17:11 17.10.2024 (обновлено: 18:25 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/rossija-1978561857.html
Киселев призвал создать отечественным виноделам условия для роста
Киселев призвал создать отечественным виноделам условия для роста - РИА Новости, 17.10.2024
Киселев призвал создать отечественным виноделам условия для роста
В России нужно создавать условия для виноградарей и виноделов, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:11
2024-10-17T18:25
экономика
россия
франция
италия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России нужно создавать условия для виноградарей и виноделов, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на пресс-конференции "Дни российских вин". "Давайте создадим условия для наших виноградарей и виноделов для дальнейшего качественного и количественного роста", — сказал он, выступая на площадке медиахолдинга "Россия сегодня". По словам Киселева, сейчас отечественные вина занимают на рынке около 60 процентов, тогда как в винодельческих странах — Франции, Италии — этот показатель составляет около 80 процентов."Нам есть куда расти", — подчеркнул глава ассоциации, добавив, что АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, ввела декларации. Это все способствует улучшению качества, уверен Киселев. Он также напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50 процентов. "Хотя можно было бы сделать на 200 процентов, просто запретить", — заключил Киселев. В прошлом году правительство повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов (но не менее полутора долларов за литр). Позже меру продлили до конца 2024-го. В марте АВВР России попросила власти установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200 процентов и отменить льготный режим пошлин для вина из Грузии.
https://ria.ru/20240306/vino-1931430015.html
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экономика, россия, франция, италия, дмитрий киселев, нато
Экономика, Россия, Франция, Италия, Дмитрий Киселев, НАТО
Киселев призвал создать отечественным виноделам условия для роста

Глава АВВР Киселев: в России надо создавать условия отечественным виноделам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк Дмитрий Киселев
 Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России нужно создавать условия для виноградарей и виноделов, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на пресс-конференции "Дни российских вин".
"Давайте создадим условия для наших виноградарей и виноделов для дальнейшего качественного и количественного роста", — сказал он, выступая на площадке медиахолдинга "Россия сегодня".
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По словам Киселева, сейчас отечественные вина занимают на рынке около 60 процентов, тогда как в винодельческих странах — Франции, Италии — этот показатель составляет около 80 процентов.
"Нам есть куда расти", — подчеркнул глава ассоциации, добавив, что АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, ввела декларации. Это все способствует улучшению качества, уверен Киселев.
Он также напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50 процентов.
"Хотя можно было бы сделать на 200 процентов, просто запретить", — заключил Киселев.
В прошлом году правительство повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов (но не менее полутора долларов за литр). Позже меру продлили до конца 2024-го.
В марте АВВР России попросила власти установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200 процентов и отменить льготный режим пошлин для вина из Грузии.
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