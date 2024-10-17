https://ria.ru/20241017/rossija-1978557667.html
Захарова прокомментировала новые санкции Лондона против России
Захарова прокомментировала новые санкции Лондона против России - РИА Новости, 17.10.2024
Захарова прокомментировала новые санкции Лондона против России
Введение новых санкций Лондоном против российских нефтяных и газовых танкеров, а так же компании АО "РусГазДобыча" показывает, что Москва не устраивает... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:58
2024-10-17T16:58
2024-10-17T16:58
экономика
россия
лондон
москва
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Лондоном против российских нефтяных и газовых танкеров, а так же компании АО "РусГазДобыча" показывает, что Москва не устраивает англосаксов как добросовестный участник мировой энергетической среды, делается всё, чтобы поразить Россию в правах, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Великобритания внесла в санкционный список российскую компанию АО "РусГазДобыча", а также ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). "Россия - ответственный, чистоплотный, добросовестный участник мировой энергетической среды. Мы поставляем, мы добываем, мы развиваем, мы относимся к этому с долей конкуренции и при этом с пониманием справедливости и ответственности при распределении этих самых мировых природных ресурсов. Поэтому мы, конечно, в этом качестве не устраиваем. Делается все на протяжении десятилетий для того, чтобы Россию в этом смысле пытаться каждый раз каким-то образом поразить в правах", - сказала Захарова. Она добавила, что ангосаксы стремятся управлять всей мировой энергетикой. "Почему? Потому что энергетика - это жизнь, это развитие, это экономика, это промышленность, это производство", - подчеркнула Захарова. По её, словам США уже не могут поддерживать темпы собственного развития на заявленных уровнях, поэтому им остается только влиять на мировые темпы развития. "Для этого они поставили своей целью контролировать мировой энергетический сектор", - отметила официальный представитель МИД. "Но, как вы это понимаете, нас это не останавливает, как и не останавливает те страны, которые понимают, что без России в этом смысле действительно мир будет полностью зависим от одного центра силы, который точно себя не проявляет с позиции добра", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960869026.html
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html
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экономика, россия, лондон, москва, мария захарова, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Лондон, Москва, Мария Захарова, Санкции в отношении России
Захарова прокомментировала новые санкции Лондона против России
Захарова: Лондон делает все, чтобы поразить Россию в правах
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Лондоном против российских нефтяных и газовых танкеров, а так же компании АО "РусГазДобыча" показывает, что Москва не устраивает англосаксов как добросовестный участник мировой энергетической среды, делается всё, чтобы поразить Россию в правах, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Великобритания
внесла в санкционный список российскую компанию АО "РусГазДобыча", а также ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
"Россия - ответственный, чистоплотный, добросовестный участник мировой энергетической среды. Мы поставляем, мы добываем, мы развиваем, мы относимся к этому с долей конкуренции и при этом с пониманием справедливости и ответственности при распределении этих самых мировых природных ресурсов. Поэтому мы, конечно, в этом качестве не устраиваем. Делается все на протяжении десятилетий для того, чтобы Россию в этом смысле пытаться каждый раз каким-то образом поразить в правах", - сказала Захарова.
Она добавила, что ангосаксы стремятся управлять всей мировой энергетикой.
"Почему? Потому что энергетика - это жизнь, это развитие, это экономика, это промышленность, это производство", - подчеркнула Захарова.
По её, словам США
уже не могут поддерживать темпы собственного развития на заявленных уровнях, поэтому им остается только влиять на мировые темпы развития.
"Для этого они поставили своей целью контролировать мировой энергетический сектор", - отметила официальный представитель МИД.
"Но, как вы это понимаете, нас это не останавливает, как и не останавливает те страны, которые понимают, что без России в этом смысле действительно мир будет полностью зависим от одного центра силы, который точно себя не проявляет с позиции добра", - заявила Захарова.