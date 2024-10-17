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Ганчев поддержал идею харьковчан о референдуме по вхождению в состав России - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:19 17.10.2024 (обновлено: 15:09 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html
Ганчев поддержал идею харьковчан о референдуме по вхождению в состав России
Ганчев поддержал идею харьковчан о референдуме по вхождению в состав России - РИА Новости, 17.10.2024
Ганчев поддержал идею харьковчан о референдуме по вхождению в состав России
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона в вопросе проведения... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:19
2024-10-17T15:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
референдум
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России. С идеей провести референдум на освобожденной части Харьковской области выступили жители села Граково на встрече с главой администрации. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области. "Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации — уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали", — добавил он. Глава администрации подчеркнул, что полностью поддерживает идею о проведении референдума. "Люди регулярно обращаются к нам с подобными вопросами, просьбами. Ответ практически всегда одинаков. Я полностью на их стороне. Все будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля", — сказал он.По словам Ганчева, такие пожелания — и есть общественное мнение, нужно изучить его более подробно и масштабно.
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968879431.html
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Ганчев — о проведении референдума о вступлении Харьковской области в состав России
Ганчев заявил РИА Новости, что он полностью на стороне жителей Харьковской области в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России.
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харьковская область, россия, виталий ганчев, референдум
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Референдум
Ганчев поддержал идею харьковчан о референдуме по вхождению в состав России

Ганчев поддержал идею референдума о присоединении Харьковской области к России

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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России.
С идеей провести референдум на освобожденной части Харьковской области выступили жители села Граково на встрече с главой администрации. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.
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"Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации — уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали", — добавил он.
Глава администрации подчеркнул, что полностью поддерживает идею о проведении референдума.
"Люди регулярно обращаются к нам с подобными вопросами, просьбами. Ответ практически всегда одинаков. Я полностью на их стороне. Все будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля", — сказал он.
По словам Ганчева, такие пожелания — и есть общественное мнение, нужно изучить его более подробно и масштабно.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевРеферендум
 
 
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