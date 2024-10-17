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Эксперт: исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам - РИА Новости, 17.10.2024
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Наука
 
19:20 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/razrabotki-1978594643.html
Эксперт: исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам
Эксперт: исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт: исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам
Исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам, оценивая возможные риски, считает заместитель декана ФФМ МГУ имени Ломоносова по науке, кандидат... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:20
2024-10-17T19:20
мария воронцова
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
россия
наука
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам, оценивая возможные риски, считает заместитель декана ФФМ МГУ имени Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" Мария Воронцова. Первый проректор РНИМУ имени Пирогова Георгий Надарейшвили, выступая на Всероссийской конференции "Биохимия человека 2024", подчеркнул важность процесса обучения будущих учёных. "Мы учим студентов не просто теоретически, а даем им возможность поработать над каким-то проектом, обучаем их командной деятельности, и в ходе этих проектов они сами должны сталкиваться с какими-то вопросами, в том числе и биоэтики... А потом они получают некую обратную связь от грамотного специалиста", - сказал Надарейшвили. В свою очередь, Воронцова отметила, что любое исследование должен проводить человек, который отдает себе отчет в том, к чему приведёт его разработка. В решении этого вопроса ему должны помогать коллеги, а также гуманитарное сообразование. "Личная ответственность каждого исследователя.... Каждый ученый с молодых ногтей должен учиться оценивать риски своей же разработки, потому что лучше него самого никто разработку эту не понимает", - сказала она. В свою очередь, доцент юридического факультета МГУ имени Ломоносова Гаяне Давидян уточнила, что аспект, касающийся безопасности синтетической биологии, отражён и в законе. "Правовое определение синтетической биологии находится в федеральном законе о биологической безопасности 2020 года. Здесь синтетическая биология определяется как междисциплинарное научное направление, связанное с проектированием и созданием, не имеющим аналогов в природе биологических систем и объектов с заданными свойствами и функциями", - пояснила Давидян.
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мария воронцова, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, россия
Мария Воронцова, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Россия, Наука
Эксперт: исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам

Воронцова: исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВсероссийская конференция с международным участием "Биохимия человека 2024"
Всероссийская конференция с международным участием Биохимия человека 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Всероссийская конференция с международным участием "Биохимия человека 2024"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Исследователям нужно вдумчиво подходить к научным разработкам, оценивая возможные риски, считает заместитель декана ФФМ МГУ имени Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" Мария Воронцова.
Первый проректор РНИМУ имени Пирогова Георгий Надарейшвили, выступая на Всероссийской конференции "Биохимия человека 2024", подчеркнул важность процесса обучения будущих учёных.
Мария Воронцова участвует в работе круглого стола Этические аспекты синтетической биологии на Всероссийской конференции с международным участием Биохимия человека 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 18:17
"Мы учим студентов не просто теоретически, а даем им возможность поработать над каким-то проектом, обучаем их командной деятельности, и в ходе этих проектов они сами должны сталкиваться с какими-то вопросами, в том числе и биоэтики... А потом они получают некую обратную связь от грамотного специалиста", - сказал Надарейшвили.
В свою очередь, Воронцова отметила, что любое исследование должен проводить человек, который отдает себе отчет в том, к чему приведёт его разработка. В решении этого вопроса ему должны помогать коллеги, а также гуманитарное сообразование.
"Личная ответственность каждого исследователя.... Каждый ученый с молодых ногтей должен учиться оценивать риски своей же разработки, потому что лучше него самого никто разработку эту не понимает", - сказала она.
В свою очередь, доцент юридического факультета МГУ имени Ломоносова Гаяне Давидян уточнила, что аспект, касающийся безопасности синтетической биологии, отражён и в законе.
"Правовое определение синтетической биологии находится в федеральном законе о биологической безопасности 2020 года. Здесь синтетическая биология определяется как междисциплинарное научное направление, связанное с проектированием и созданием, не имеющим аналогов в природе биологических систем и объектов с заданными свойствами и функциями", - пояснила Давидян.
 
НаукаМария ВоронцоваРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаРоссия
 
 
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