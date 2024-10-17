https://ria.ru/20241017/raketa-1978503877.html
В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету
В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 17.10.2024
В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:46
2024-10-17T13:46
2024-10-17T13:49
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области сегодня днем. Благодарю наших защитников", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Алексей Смирнов (политик)
В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Смирнов: украинскую ракету уничтожили в небе Курской области сегодня днем