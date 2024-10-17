https://ria.ru/20241017/raketa-1978503877.html

В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету

В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 17.10.2024

В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:46

2024-10-17T13:46

2024-10-17T13:49

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области сегодня днем. Благодарю наших защитников", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)