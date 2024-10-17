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Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:38 17.10.2024 (обновлено: 09:09 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/pvo-1978439483.html
Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России
Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России - РИА Новости, 17.10.2024
Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России
За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:38
2024-10-17T09:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
курская область
брянская область
дроны
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре — над территорией Курской области и три — над территорией Брянской области", — говорится в релизе.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при налете дронов никто не пострадал, повреждений тоже нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз. Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241016/pvo-1978338700.html
https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978430527.html
россия
орловская область
курская область
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, курская область, брянская область, дроны
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Курская область, Брянская область, дроны
Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя областями России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре — над территорией Курской области и три — над территорией Брянской области", — говорится в релизе.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Украинский командир похвалил качество российской ПВО, пишут СМИ
16 октября, 14:27
По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при налете дронов никто не пострадал, повреждений тоже нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес
Вчера, 04:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орловская областьКурская областьБрянская областьдроны
 
 
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