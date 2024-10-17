https://ria.ru/20241017/pvo-1978439483.html

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России - РИА Новости, 17.10.2024

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над тремя регионами России

За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:38

2024-10-17T07:38

2024-10-17T09:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

курская область

брянская область

дроны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217768_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_3ddd383ff55b22d50666889b759cf385.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре — над территорией Курской области и три — над территорией Брянской области", — говорится в релизе.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при налете дронов никто не пострадал, повреждений тоже нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз. Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241016/pvo-1978338700.html

https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978430527.html

россия

орловская область

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, курская область, брянская область, дроны