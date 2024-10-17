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Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:27
2024-10-17T07:27
2024-10-17T07:27
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Ночью вражеские атаки продолжились – еще три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу", - говорится в сообщении.
орловская область
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безопасность, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Андрей Клычков
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Клычков: силы ПВО сбили три БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет