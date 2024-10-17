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Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью

Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024

Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью

Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:27

2024-10-17T07:27

2024-10-17T07:27

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Ночью вражеские атаки продолжились – еще три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу", - говорится в сообщении.

орловская область

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безопасность, орловская область, андрей клычков