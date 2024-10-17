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Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/pvo-1978439210.html
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:27
2024-10-17T07:27
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Ночью вражеские атаки продолжились – еще три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу", - говорится в сообщении.
орловская область
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безопасность, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Андрей Клычков
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью

Клычков: силы ПВО сбили три БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника были сбиты за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
"Ночью вражеские атаки продолжились – еще три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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