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Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 17.10.2024 (обновлено: 01:22 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/pvo-1978422324.html
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T00:54
2024-10-17T01:22
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр Богомаз
 
 
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