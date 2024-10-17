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Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T00:54
2024-10-17T00:54
2024-10-17T01:22
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет