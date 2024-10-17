https://ria.ru/20241017/pvo-1978422324.html

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью

Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T00:54

2024-10-17T00:54

2024-10-17T01:22

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, александр богомаз