https://ria.ru/20241017/putin-1978619547.html

Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин

Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024

Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин

Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, безработица держится на минимальном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:57

2024-10-17T22:57

2024-10-17T22:57

владимир путин

радий хабиров

россия

экономика

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, безработица держится на минимальном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой республики Радием Хабировым. "У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне", - сказал Путин. Также президент РФ поручил Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.

https://rsport.ria.ru/20241017/putin--1978592112.html

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владимир путин, радий хабиров, россия, экономика