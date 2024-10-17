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Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024
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22:57 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/putin-1978619547.html
Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин
Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024
Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин
Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, безработица держится на минимальном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:57
2024-10-17T22:57
владимир путин
радий хабиров
россия
экономика
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, безработица держится на минимальном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой республики Радием Хабировым. "У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне", - сказал Путин. Также президент РФ поручил Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.
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владимир путин, радий хабиров, россия, экономика
Владимир Путин, Радий Хабиров, Россия, Экономика
Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, заявил Путин

Президент РФ Путин: промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Промышленность в Башкирии развивается хорошими темпами, безработица держится на минимальном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой республики Радием Хабировым.
"У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне", - сказал Путин.
Также президент РФ поручил Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Путин встретился в Уфе с президентом Азиатской шахматной федерации
Вчера, 19:05
 
Владимир ПутинРадий ХабировРоссияЭкономика
 
 
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